BBB 24: Após deixar Sabrina Sato no chão, Beatriz explica euforia com famosos

Beatriz pediu desculpas por ter derrubado Sabrina Sato durante uma visita ao BBB 24, mas ela também explicou a razão para ser tão eufórica quando conhece de perto uma celebridade da TV.

Sabendo que errou, durante o Raio-x do BBB, a vendedora disse que espera que a apresentadora e ex-participante do BBB não fique tão brava com sua atitude, que ocasionou em uma grande infração das regras e fez a sister perder 500 estalecas.

“É muito doido, porque a gente tá aqui dentro da casa e de repente tem a Sabrina Sato e não é algo normal que eu vivo lá fora, isso é muito surreal”, disse Bia, que sempre fica empolgada com as visitas de quarta-feira.

Ao público que acompanha o reality show, a vendedora pediu várias vezes desculpa e relembrou que não é sempre que você está tão perto dos famosos: “Ontem acabou que eu e a Sabrina a gente caiu no chão, então quero pedir perdão pra Sabrina. Pelo amor de Deus, me desculpa”, disse ela.

O público detona Bia na web

Mesmo sendo uma das favoritas para levar o prêmio final do BBB 24, Beatriz não foi perdoada pelo público que acompanha o Big Brother Brasil por sua atitude com Sabrina Sato. Em diversos comentários, fãs afirmaram que a sister é “muito exagerada” e “sem noção”.

Há quem pergunte onde está a expulsão de Bia do BBB e afirme ainda que a vendedora está sendo “protegida por Boninho”. Um outro disse que se fosse Leidy Elin, a sister estaria fora do programa minutos depois da saída de Sabrina Sato.

Pitel também falou sobre o problema e revelou que “nas escrituras sagradas diz que não pode tocar neles”, ou seja, no regulamento do BBB é avisado que os participantes não podem tocar nos convidados que “invadem a casa”.