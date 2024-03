No BBB 24, Davi chama Lucas de inconveniente e faz exposed: ‘Escuta a conversa’

Depois da prova do líder do BBB 24, Davi chamou Lucas Henrique para conversar e chamou o brother de inconveniente. Segundo o baiano, já está feio para Buda, que fica de canto ouvindo a conversa dos adversários. Na web, a fala repercutiu e muitos fãs ficaram a favor do motorista de aplicativo.

Segundo Davi, o capoeirista fica tentando capturar situações “no ar” em vários momentos do dia: “A gente vê que você toma atitude que, tipo assim, que é uma parada é meio que invasiva. Você invade a privacidade que a gente tem”, começou o brother.

Ao lado de Matteus, o motorista de aplicativo lembrou de uma festa em que Buda arranjou motivo para estar mais perto dos adversários: “A gente estava na festa outro dia e você estava sentado do lado de cá e você saiu daqui e foi para lá para pegar um casaco...eu sei que você foi pegar o seu casaco, mas é nítido de se ver que você vai para escutar a conversa da gente”.

Durante a conversa, Buda ficou calado o tempo todo e Davi continuou detonando as atitudes do brother para conseguir informações privilegiadas: “Nas festas, quando você fica no meio, você sempre tá observando quando a gente tá no canto. Tá querendo catar informação, leitura labial da nossa própria boca. É uma parada que é invadir”.

Como tudo que acontece no BBB, o público compartilhou o que achou da fala de Davi para Lucas. Nas redes sociais, quem acompanhou o bate-papo acabou por ficar do lado do motorista de aplicativo, mesmo que ele tenha sido “acusado” de fazer o mesmo com os adversários do quarto gnomo: “O Davi é culto, inteligente e age de acordo as circunstâncias”, pontuou uma pessoa.

Na varanda, Davi diz que Buda sempre quer pegar "conversa no ar" dentro do BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

Um outro disse que Davi é uma pessoa que pondera muito antes de reclamar: “Ele é ponderado e respeitoso, só não leva desaforos pra casa. Isso dói por mexer com o ego de quem sempre esteve na posição de comandar”.

Há quem diga que dentro do BBB, Lucas é o participante que mais mente para conseguir vantagem e também há quem afirme que ele é leva e traz: “O Lucas desde a primeira semana é o maior fofoqueiro da casa e ainda distorce tudo. Certíssimo, Davi. E o card que ele escondeu, não vai dar em nada?”.