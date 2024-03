Nizan, Vinicius e Rodriguinho juntos! Após BBB 24, a amizade continua

Rodriguinho levou o BBB 24 para sua vida. Depois de deixar o reality show da Globo, o pagodeiro abriu as portas de sua casa e recebeu a visita de Nizam e Vinicius Rodrigues, seus antigos aliados de jogo.

Vinicius destacou que foi muito bem recebido pelo famoso. No Instagram, ele disse que teve uma “recepção VIP” na casa de Rodriguinho.

Numa foto, o atleta ainda aparece na garagem do pagodeiro e sobe em uma moto dele: “Mas e o pé da marcha? Como faço? Kkkk só porque queria dar uma volta”, brincou o ex-brother.

Nizam também esteve na casa de Rodriguinho, mas foi mais discreto nas redes sociais. Vale lembrar que, durante o confinamento do BBB 24, o trio se aproximou e acabaram se tornando aliados no jogo e amigos fora do programa da Globo.

Além disso, dentro do BBB 24, o trio foi criticado pela web ao julgar os corpos de algumas sisters da casa, expondo a verdadeira opinião sobre o visual delas, incluíndo da modelo Yasmin Brunet, que ao sair revelou estar decepcionada com Rodriguinho, que mentiu sobre o assunto.

Giovanna segue líder no BBB 24

A vitória de Giovanna, pela segunda semana seguida, na prova do líder do BBB 24, não movimentou muito o reality show da Globo. Dentro da casa muita coisa não muda, mas, fora dela, o público criticou muito.

BBB 24: Manipulação, vitimismo e festa: O que a web disse sobre a líder Giovanna (Reprodução/Globo)

Garantida por mais uma semana no BBB, a líder da semana pode indicar um participante direto para o paredão do próximo domingo. Mas, para parte do público que acompanha o programa, ela vai acabar eliminando mais uma amiga.

“E lá vai a Giovana eliminar mais uma do lado dela mesmo sem colocar essa pessoa no paredão”, comentou um fã do Big Brother Brasil nas redes sociais.