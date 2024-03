BBB 24: Beatriz faz promessa vingativa ao perder prova do líder para Giovanna

Beatriz fez uma promessa vingativa ao perder a prova do líder para Giovanna, que venceu pela segunda vez, e agora pode colocar um participante do BBB 24 direto na eliminação.

Desesperada, a vendedora contou para Alane que precisa ganhar a prova do anjo no sábado (23) para conseguir escapar do próximo paredão. Além disso, Bia disse que se vencer vai colocar a líder do BBB no monstro da semana, fazendo ela perder todas as regalias do VIP.

“Primeiro, vou garantir a imunidade e mais uma semana aqui. Depois, vou ver minha família e no final vou dar o monstro, que também é uma arma no jogo que a gente pode usar para se defender, para a Giovanna”, garantiu Bia.

Beatriz já tem até o discurso para colocar a líder no monstro do BBB. Segundo ela, essa será a mensagem: “Para você, de presente. Vou te dar outro colar”, detonou a vendedora do Brás.

Bia vira alvo para o paredão

A atitude fez com que Alane alertasse sobre a possibilidade dela virar alvo para o próximo paredão do Big Brother Brasil, que será formado no domingo (24), mas ela não deu tanta importância.

“Para mim, ela é uma planta. Uma planta que quer bater as folhinhas, mas não está conseguindo. Ela só fica incomodando no jogo, atrapalhando. Mas o que é dela está guardado”, declarou a aliada de Alane, Matteus, Isabelle e Davi.

Fadas querem o anjo da semana

Isabelle não dará o anjo para Beatriz, Alane e Matteus no BBB 24. No quarto fadas, a manauara falou sobre estratégia de jogo com os amigos nesta semana e alertou que não pode se comprometer agora com o trio.

Tudo começou quando Matteus afirmou que só permanece no BBB se ganhar a liderança ou o anjo: “Eu só fico se eu ganhar, se eu fico imune”, mas Isabelle disse que não é bem assim, já que outras pessoas podem imuniza-lo.

“Não, mas, essa semana, se elas [quarto gnomo] ganharem, a Bia não vai. Seria importante se a Bia ganhar o anjo, ela iria imunizar você”, destacou Isabelle. Alane também disse que pode fazer o mesmo, dando um certo alívio ao brother.

Ainda no quarto fadas, Isabelle falou para Alane, Beatriz e Matteus que caso ganhe alguma prova do anjo não pode dar para outra pessoa que não for o Davi: “Eu não tenho como gente, meu anjo é do Davi. Se imunizar alguém eu não tenho como me comprometer com vocês”.