Terra e Paixão: Lima Duarte aparece na última semana? descubra a verdade

Lima Duarte está cotado para aparecer na última semana de Terra e Paixão, mas será que o veterano da Globo aceitou mesmo o convite de Walcyr Carrasco?

Com a novela chegando ao fim, os fãs ficaram empolgados com a participação especial do famoso, que será o responsável por revelar um dos maiores segredos de Antônio (Tony Ramos).

Mas, a participação de Lima na novela escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes foi anunciada em novembro, mas nada foi confirmado oficialmente pela Globo, que guarda os últimos capítulos de Terra e Paixão em segredo de estado.

Vale destacar que no dia 1º de novembro do ano passado, o site F5 informou que Lima Duarte estava escalado para uma participação especial em Terra e Paixão e, segundo a publicação, o veterano encarnaria o pai de Antônio La Selva e seria dono de um dos principais segredos da novela.

Terra e Paixão: pai de Antônio guarda o maior segredo do vilão (Paulo Belote/Globo)

Na reta final, a entrada do personagem misterioso seria para revelar se o fazendeiro é pai biológico de Aline (Barbara Reis), mas isso nunca foi esclarecido pelos autores da novela.

Outra hipótese é que Samuel (Ítalo Martins), falecido marido da protagonista de Terra e Paixão, seria irmão do vilão da trama da Globo e que o pai de Antônio revelaria tudo.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: 4 personagens que se dão mal até o último capítulo da novela

Acontece que este senhor, que seria interpretado por Lima Duarte, teria tido um filho fora do casamento e, por isso, resolveu doar parte de suas terras para ele, como forma de garantir uma herança, algo que Antônio nunca aceitou.

Terra e Paixão: segredo mais obscuro de Antônio é descoberto na última semana da novela da Globo (Manoella Mello/Globo)

Lima Duarte entra mesmo em Terra e Paixão?

O ator tem até sexta-feira (19), quando o último capítulo da novela vai ao ar, para aparecer. Em novembro, falava que a entrada de Lima Duarte seria na reta final. O veterano até postou uma imagem da matéria em suas redes sociais, como uma confirmação de seu próximo trabalho.

Sem sinal de Lima Duarte em Terra e Paixão, o público terá que esperar até o último minuto para saber se o convite foi aceito ou nem aconteceu.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: além de Kelvin, outro personagem assume ser gay; confira