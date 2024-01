Terra e Paixão: além de Kelvin, outro personagem assume ser gay; confira

Zezinho (Marcio Tadeu), sócio de Kelvin (Diego Martins) no Naitendei, tem uma grande revelação para fazer no final da novela Terra e Paixão. Acontece que depois de muitos capítulos afirmando ser heterossexual, o cozinheiro sai do armário e assume ser homossexual.

Se nada mudar no roteiro final da novela escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, o personagem aparece até sexta-feira (19), quando o último capítulo vai ao ar, ao lado de seu namorado, que ainda não teve o intérprete revelado.

Muito querido pelo público, Zezinho é visto como um personagem cômico e sua insistência em confirmar ser um homem heterossexual foi ganhando cada vez mais espaço em Terra e Paixão. No entanto, nunca foi confirmado os reais motivos para ele esconder sua sexualidade na novela da Globo.

Mas, nas redes sociais, várias explicações surgiram, como o fato dele querer se proteger de ataques homofóbicos durante o andamento da novela, que chega ao fim nesta sexta-feira (19). Mas, ao ver que Kelvin é muito querido pelos moradores de Nova Primavera, o cozinheiro ganha força para assumir de vez o seu namoro com um homem, deixando desta forma o julgamento dos outros para lá.

Vale destacar que o namorado de Zezinho só deve ter sua identidade revelada no último capítulo de Terra e Paixão, que vai ser exibido na sexta-feira (19), após o Jornal Nacional.

A história de Zezinho na novela da Globo

Para quem não lembra, o personagem de Marcio Tadeu é sócio de Kelvin no Naitendei, que foi de Cândida (Susana Vieira). Mas, antes de ser um dos donos, ele era o cozinheiro-chefe do bar de Nova Primavera, mas tudo mudou quando Nice (Alexandra Richter) foi assassinada em Terra e Paixão.

Acontece que a vilã deixou o cozinheiro como dono do estabelecimento em um testamento. Obrigado a ficar com o negócio, ele convida Kelvin para ser seu sócio. Vale lembrar que o personagem de Diego Martins assume todas as dívidas deixadas por Nice.

