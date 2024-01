Terra e Paixão: 3 bombas para Marino segurar até o final da novela da Globo

A reta final de Marino (Leandro Lima) não está nada tranquila. O delegado de Terra e Paixão está trabalhando muito e precisa ainda segurar a emoção quando o assunto é a vida pessoal na novela da Globo, que chega ao fim na sexta-feira (19).

Até o último capítulo, o delegado de Nova Primavera vai passar por altos e baixos envolvendo a situação de Lucinda (Débora Falabella) e reviravoltas em torno do caso de Antônio (Tony Ramos). Confira abaixo tudo que pode acontecer!

Antes de Lucinda sair do coma

A personagem de Débora Falabella em Terra e Paixão vai sair do coma no penúltimo capítulo da novela das 21 horas, mas até muitas emoções devem acontecer no hospital.

Em uma cena, Marino aparece abatido ao ver a esposa entre a vida e a morte. Neste momento, o delegado faz visitas diárias ao local e se declara para a esposa, mesmo que sem saber que ela escuta.

Terra e Paixão: o filho de Lucinda comemora o aniversário no quarto de hospital (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: o segredo mais obscuro de Antônio será revelado na última semana

Porém, o personagem de Leandro Lima em Terra e Paixão leva um susto daqueles durante uma visita ao hospital. Durante a conversa com a médica, ele descobre que mesmo que Lucinda deixe o coma ela pode ter graves sequelas: “Ela pode ficar assim, em coma, ainda muito tempo?”, pergunta ele, que escuta que é difícil de prever “A Lucinda pode ficar em coma por dias, semanas, até meses”, afirma a médica.

Aliança com Ramiro chega ao fim

Terra e Paixão: Ramiro vira aliado de Marino, mas morre no final da novela (Estevam Avellar/Globo)

Outro ponto importante é a aliança com Ramiro (Amaury Lorenzo) para colocar Antônio (Tony Ramos) na cadeia. Tudo começou no capítulo da última quarta-feira (10), quando o capanga demonstrou que estava disposto a mudar de vida.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: morte de Agatha ganha novo desfecho; personagem guarda segredo

Porém, depois do jagunço aceitar um acordo de colaboração premiada e entregar todos os crimes do ex-patrão, os problemas voltam a aparecer. Ao que tudo indica, Ramiro será morto como vingança do vilão de Terra e Paixão.

Morto é desenterrado

Terra e Paixão: no final da novela, Samuel (Ítalo Martins) aparece do mundo dos mortos para entregar crime de Antônio (Tony Ramos) (Globo/João Miguel Júnior)

Marino também enfrenta problemas para desenterrar o falecido marido de Aline (Bárbara Reis). A ideia é achar qualquer brecha para colocar Antônio La Selva atrás das grades.

O delegado da novela das 21 horas na Globo consegue desenterrar o corpo, com a expectativa de encontrar os projéteis da arma de Ramiro no corpo dele, comprovando assim o envolvimento de Antônio no assassinato.

LEIA TAMBÉM: O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião