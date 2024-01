Paraíso Tropical: quanto vale separar Daniel e Paula? Para Antenor R$ 5 milhões

Separar o casal Daniel (Fábio Assunção) de Paula (Alessandra Negrini) pode custar R$ 5 milhões. Este é o valor oferecido por Antenor (Tony Ramos) para Taís (Alessandra Negrini), gêmea má da protagonista da novela Paraíso Tropical, para colocar o seu plano em curso.

Nos próximos capítulos da novela escrita por Gilberto Braga em 2007, o vilão não mede esforços para ver Daniel no fundo do poço e para isso ele planeja se aliar a Taís, que também quer acabar com qualquer resquício de felicidade da irmã.

Sem escrúpulos, o empresário chama a vilã interpretada por Alessandra Negrini na novela da Globo e oferece o valor milionário para que ela consiga separar o casal protagonista. A cara de pau não pensa duas vezes e aceita, é claro.

Paraíso Tropical: Antenor oferece R$ 5 milhões pelo fim do romance entre Paula e Daniel (João Miguel Júnior/Globo)

Nesta parceria, os vilões de Paraíso Tropical pensam em como levar vantagens em manter Daniel do Grupo Cavalcanti: “Eu quero o Daniel no meu Grupo, eu preciso dele. E com sua irmã ao lado dele, tenho medo do caminho que ele irá seguir, medo de perder do Daniel”, explica Antenor em conversa com Taís.

Taís aceita o desafio de se ver livre da irmã de uma vez por todas, mas Antenor deixa claro que não é para deixar vestígios e também que seu nome deve permanecer longe de qualquer confusão.

Paraíso Tropical: Taís recebe fortuna de Antenor para separar o casal protagonista (Renato Rocha Miranda/Globo)

“Somos muitos parecidos, mas tenho mais experiência que você. Eu lhe dou cinco milhões de reais se você tirar sua irmã do páreo, se você afastar sua irmã do Daniel. Armas não lhe faltam. Tudo isso é pra eu poder ficar tranquilo em relação ao futuro do Daniel perto de mim”, diz o empresário.

Enquanto Taís fica empolgada em se ver livre da protagonista de Paraíso Tropical, Antenor avisa que o pagamento só vai acontecer com uma importante condição: “Só tem um detalhe. Eu só vou lhe pagar uma semana depois do término. Porque brigas acontecem… eles podem voltar… então uma semana pra ter certeza da separação”.

