Terra e Paixão: 4 personagens que se dão mal até o último capítulo da novela

Se muitos personagens acabam Terra e Paixão no famoso “felizes para sempre”, há quem também quem se dê muito mal até o final da novela da Globo, que termina nesta sexta-feira (19).

Nos últimos dias da novela escrita por Walcyr Carrasco, alguns personagens vivem num grande pesadelo, como é o caso de Antônio (Tony Ramos) e Irene (Glória Pires). Confira abaixo mais alguns nomes que passam por dias difíceis na trama das 21 horas.

Lucinda

Terra e Paixão: Lucinda atente ao pedido do filho e desperta do coma (Reprodução/Globo)

Uma das personagens mais queridas do público, Lucinda (Débora Falabella) só deixa o sofrimento no capítulo desta quinta-feira (18), quando acorda do coma. A presidente da cooperativa vive momentos complicados no hospital depois que foi alvo de um atentado.

Após meses de internação, ela dá um sinal de reação durante a festa de aniversário do filho, que acontece dentro do quarto de hospital.

Irene

Terra e Paixão: Irene vai sequestrar bebê de Graça, mas consegue fugir da polícia (Manoella Mello/Globo)

A vilã de Terra e Paixão terá um destino muito cruel. Depois de sequestrar uma criança, ela será cercada pela polícia e consegue fugir, mas suas maldades acabam na sexta-feira (19).

Até onde se sabe, a mãe de Petra (Debora Ozório) não vai parar atrás das grades, mas enlouquece depois que a morte de Daniel (Johnny Massaro) foi revelada para todos em Nova Primavera. Ao que parece, Irene terá um final bem trágico em Terra e Paixão.

Antônio

Terra e Paixão: segredo mais obscuro de Antônio é descoberto na última semana da novela da Globo (Manoella Mello/Globo)

O fazendeiro mais poderoso da novela da Globo vai parar na cadeia, mas depois de expulsar Angelina (Inez Viana) da mansão e ver sua vida ir para o ralo, o pai de Petra e Caio (Cauã Reymond) acaba fugindo da prisão.

Ao que tudo indica, o último capítulo de Terra e Paixão pode ter uma grande perseguição ao vilão, mas tudo está guardado a sete chaves pela Globo.

Graça

Terra e Paixão: Irene rouba filho de Graça nos últimos capítulos da novela da Globo (Manoella Mello/Globo)

Esta personagem também sofre bastante na última semana da novela das 21 horas. Acontece que Irene vai conseguir sequestrar o seu filho nos momentos finais da trama de Walcyr Carrasco e ela fica desesperada.

Com a personagem de Glória Pires totalmente maluca, ela chama a polícia para resgatar o menino e prender a vilã. O pesadelo só termina quando o hotel onde Irene está é encontrado.

