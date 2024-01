Colega de Brad Pitt revela que ator passava dias sem tomar banho: “Era nojento”

Jason Priestley, ator que ficou conhecido pela série ‘Barrados no Baile’, fez uma revelação surpreendente sobre o colega de profissão Brad Pitt.

Durante participação no programa ‘Live with Kelly and Mark’, o ator revelou que, antes da fama, dividia apartamento com o astro de Hollywood e que eles tinham uma competição nada higiênica: apostavam quem ficava mais tempo sem tomar banho. Segundo Priestley, Pitt sempre saía vencedor.

“A gente fazia esse jogo para ver quem conseguia ficar mais tempo sem tomar banho. Eu penso agora e vejo como era nojento! O que a gente estava pensando?”, disse Jason, que completou: “Eu não acho que ele faz mais isso, mas lá atrás ele conseguia ficar um bom tempo sem tomar banho”.

Colegas de apartamento

Jason Priestley e Brad Pitt moraram juntos por pouco tempo, antes dos dois se transformarem em ícones do cinema.

Enquanto Pitt se destacou no filme ‘Thelma & Louise’, de 1991, Priestley atuava em ‘Barrados no Baile’, que ficou no ar de 1990 a 2000.

“Moravam três pessoas em um apartamento de dois quartos em uma parte péssima de Los Angeles. Brad não era tão ruim quanto o outro colega de quarto, que era um desastre. Brad era até ok”.

Assista a esse trecho da entrevista em inglês ao casal Kelly Ripa e Mark Consuelos:

