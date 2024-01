BBB 24: eliminado e cancelado? Vanessa Lopes prevê futuro de Nizam no reality

Nizam vai ser cancelado e eliminado no BBB 24, pelo menos, aos olhos de Vanessa Lopes, que afirmou conseguir fazer uma leitura corporal sobre o tema e ainda disse que tem o poder de cancelar pessoas dentro e fora do reality show da Globo.

Em uma conversa com Nizam, a participante do camarote chegou a atrapalhar o sonho do brother e uma pequena discussão começou dentro da casa, dividindo as opiniões nas redes sociais. Antes disso, Vanessa fala com Matteus, que também estava no quarto.

“Eu vou para a psicóloga agora, porque eu só estava esperando esse momento. Eu analiso a leitura corporal das pessoas e eu acabei de perceber isso, porque esse é o meu trabalho”, disse a famosa.

Vanessa estava conversando com o Matteus e o Nizam que "estava dormindo" ouviu a conversa e começou a dar sua opinião #BBB24 pic.twitter.com/gqx6PeMgne — MattyBala 💜 (@MattyBala) January 17, 2024

Em seguida, Vanessa Lopes afirmou que virou alvo dentro do Big Brother Brasil por chorar demais dentro do confinamento. Neste momento, Nizam afirmou que estava cansado e que gostaria de ir para casa e a influenciadora soltou um “não precisa querer ir embora, vai ser resolvido”, dando a entender que ele será eliminado do BBB 24.

No fim da conversa, Vanessa Lopes disse que queria perceber as razões de ser considerada opção de voto antes de se posicionar no jogo: “Eu já prejudico qualquer um que eu dou opinião, porque eu posso cancelar, linchar e acabar com a vida de uma pessoa”, disparou a influencer. “Eu tenho o peso de fazer isso lá fora e eu posso estar fazendo isso, como não posso”.

Beatriz tieta Rodriguinho no BBB 24

Durante a terceira festa do reality show da Globo, a sister aproveitou para mostrar que é fã do pagodeiro e subiu no palco para cantar Fatalmente junto com ele. Além dessa, Rodriguinho cantou Tô Te Filmando (Sorria)’, do grupo Os Travessos.

A vendedora é um dos destaques da atual temporada do Big Brother Brasil por causa do seu jeito espontâneo de jogar e ficar na casa.

