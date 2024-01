Da rua para um novo lar: casal que inspirou a limpeza morando nas ruas conquista uma casa

Um vídeo viral nas redes sociais destaca a incrível jornada de Gabrielly e Douglas, um casal que vivia em situação de rua na cidade de Santos, Litoral Sul de São Paulo. No vídeo, eles compartilham sua dedicação à limpeza diária da barraca de camping que chamavam de lar, desafiando estereótipos sobre moradores de rua.

Limpeza e organização: o diferencial do casal sem teto

Os vídeos revelam o zelo do casal com a limpeza e a organização do local improvisado. Desde lavar a louça até desinfetar a lona onde dormiam, Gabrielly e Douglas conquistaram os corações dos internautas pela determinação em manter tudo em ordem. A atenção aos detalhes gerou elogios pela habilidade de manter a limpeza mesmo em condições difíceis.

Da rua para um lar: a virada em 3 dias

A repercussão foi impressionante, resultando na rápida mudança de suas vidas. Em apenas três dias, eles conseguiram deixar as ruas para trás e alugar uma casa. Em um emocionante agradecimento, compartilharam: “Graças a vocês, não estamos mais dormindo na rua, não estamos precisando pedir na porta de mercado, eu tô muito feliz.”

A importância de não romantizar a pobreza

Em um vídeo viral, Gabrielly enfatiza: “Não é porque moramos na rua que temos que ser sujos, eu mesma não gosto.” O casal mostra que, mesmo enfrentando desafios, é possível manter a dignidade e o capricho, sem romantizar a pobreza. A organização exemplar foi destacada por internautas, ressaltando que muitos que têm casa não conseguem ter metade desse cuidado.

Sonho realizado: casa alugada e uma nova vida

O sonho do casal era conquistar uma casa e reconstruir suas vidas, e essa meta foi alcançada. Em um vídeo recente, compartilharam a felicidade de terem alugado uma casa por seis meses. A conquista não só representou a realização de um sonho, mas também a superação de desafios.

Doações e apoio da comunidade

A influenciadora digital Dra. Deolane Bezerra se sensibilizou com a história e ofereceu doar todos os móveis para a futura casa do casal. Além disso, a mobilização online resultou em mais de um milhão de seguidores, mostrando o carinho da web. Pessoas estão se oferecendo para pagar aluguel, tratamentos odontológicos e até presentes, evidenciando a generosidade da comunidade.

Um recomeço brilhante: a felicidade de voltar a sonhar

Douglas expressou surpresa com o impacto que a simples ideia de compartilhar o cotidiano teve. Mais do que garantir um lar digno, o casal conquistou mais de um milhão de seguidores e o apoio de pessoas dispostas a ajudar. Em um post emocionado, eles compartilham: “O nosso brilho nos olhos voltou! Voltamos a ter vontade de viver! Está sendo um sonho tudo o que está acontecendo!”

