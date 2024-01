Conheça a incrível jornada da vovó gamer de 81 anos no Free Fire

A vovó entrou no mundo gamer para driblar a solidão após ficar viúva. Com ajuda do neto, virou um sucesso na internet. - Foto: reprodução/Pablo Vera/AFP

No universo do Free Fire, María Elena Arévalo, de 81 anos, é conhecida como a “vovó gamer” que se transforma numa guerreira virtual, escondida atrás de um quimono curto, luvas pretas e máscara de presas. Seus adversários estão longe de imaginar que do outro lado da tela está uma senhora de avental e saia de babados.

Driblando a solidão: a origem de “Mami Nena”

Após a perda do marido, María Elena sentiu uma solidão avassaladora. Para superar esse momento difícil, contou com a ajuda do neto, Héctor Carrasco, de 20 anos, que a incentivou a entrar no mundo dos games. Com o nome de usuário “Mami Nena”, ela não apenas encontrou uma nova identidade virtual, mas também uma forma de afastar a tristeza.

O sucesso nas redes sociais e o desafio do treinamento

Mami Nena se tornou um fenômeno nas redes sociais, acumulando quase 640 mil seguidores no YouTube e alcançando impressionantes 4 milhões de seguidores no TikTok antes de ser hackeada. A vovó gamer compartilha vídeos dando dicas sobre o Free Fire, conquistando uma legião de fãs. O sucesso não veio sem esforço; o neto a ensinou a jogar, e ela treinou por um ano, dedicando cerca de duas horas por dia, três vezes por semana, para atingir o nível “Heroico”, o segundo mais competitivo do jogo.

Uma estrela reconhecida: o convite para o aniversário do Free Fire

A dedicação de Mami Nena não passou despercebida, e em 2022, ela foi convidada para o aniversário da marca na Cidade do México. O próprio Free Fire a reconheceu como uma das figuras influentes da plataforma. A vovó gamer, inicialmente relutante em machucar outros jogadores, hoje brilha como uma verdadeira fera no jogo.

A persistência em meio às adversidades

Em homenagem ao falecido marido, Mami Nena deu o nome ao pássaro que acompanha sua personagem de “Benito”, mantendo viva a memória do companheiro. Mesmo enfrentando o agravamento da esclerodermia, uma doença que provoca endurecimento da pele, ela continua jogando desde 2020, demonstrando uma determinação incrível. Apesar dos desafios, a vovó gamer afirma: “Adoro fazer isso. Vou continuar o mais longe que puder”.

Uma história de superação e paixão pelos games

A história de María Elena Arévalo é mais do que uma jornada no universo do Free Fire; é um testemunho de superação, paixão e conexão virtual. A vovó gamer de 81 anos continua a inspirar e encantar, provando que a idade é apenas um número quando se trata de seguir suas paixões.

Fonte: Mountain Democrat