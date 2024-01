Terra e Paixão: tragédia marca o último capítulo da novela; descubra quem sofre

Terra e Paixão: no final da novela, Graça implora para Irene devolver o filho (Estevam Avellar/Globo)

Uma tragédia vai marcar o fim de Terra e Paixão no horário nobre da Globo. Acontece que Antônio (Tony Ramos) não vive momentos tranquilos em Nova Primavera, chegando a ser abandonado na prisão.

Sem a visita dos filhos, o homem mais poderoso da novela da Globo terá a companhia apenas de seu advogado, que o ajuda a planejar uma fuga da cadeia. Mas, depois de conseguir escapar, o fazendeiro acaba levando a pior.

Ainda não foi revelado se ele morre ou consegue fugir do país, mas, até onde se sabe, o personagem de Tony Ramos em Terra e Paixão deve ter um final cruel e, desta forma, ele paga por tudo que fez aos moradores da cidade, principalmente, para Aline (Bárbara Reis), protagonista da trama das 21 horas.

Terra e Paixão: Angelina é presa na última semana da novela (Estevam Avellar/Globo)

Vale destacar que com Antônio preso, a fortuna e toda empresa começa a ser administrada por Caio (Cauã Reymond) e Petra (Debora Ozório),os herdeiros da família La Selva. Depois de muitos problemas, no último capítulo da novela, eles aparecem lidando com os problemas.

Em Terra e Paixão, a fortuna do poderoso de Nova Primavera vai ser comandada pelos filhos, que se unem para criar uma nova imagem da família na cidade.

Até o final de Terra e Paixão, Caio e Petra aparecem unidos e dividem as funções no comando dos negócios da família. A briga pela terra vermelha, que acontece desde o início da novela da Globo, também chega ao fim.

Terra e Paixão: Irene desiste de sequestro e entrega bebê para Graça (Estevam Avellar/Globo)

Diferente de Antônio, Caio e Petra farão boas ações aos moradores de Nova Primavera e ajudam os pequenos produtores da região, por meio da cooperativa liderada por Lucinda (Débora Falabella).

O último capítulo de Terra e Paixão vai ao ar nesta sexta-feira (19), depois do Jornal Nacional. Na próxima segunda-feira (22), o horário será ocupado pelo remake da novela Renascer, que foi exibida originalmente em 1993.

