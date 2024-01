Relembre todos os 23 campeões do Big Brother Brasil

Com pouco mais de uma semana de programa, o Big Brother Brasil 24 já apresentou as particularidades de cada participante e como é o jogo de cada um. ‘Jogador’, ‘planta’, ‘leva e traz’ e ‘vtzeiro’ são alguns dos nomes adotados por quem assiste para se referir aos participantes, que mesmo com pouco tempo, já se mostraram aptos ao prêmio ou não, segundo a opinião do público.

Mesmo que a internet já tenha escolhido seus favoritos ao prêmio milionário, que dessa aumenta a cada semana, tudo pode mudar. Ao longo de 23 edições, já teve de tudo: favoritos desde o início que se consagraram no final. Reviravoltas nos últimos dias do programa e até mesmo ‘plantas’ que ficaram escondidas o jogo todo e só se mostraram favoritas na reta final.

Você lembra todos os ganhadores do reality show mais famoso do Brasil? Não? Então relembre a seguir.

BBB 1

“A primeira vez a gente nunca esquece”. E foi assim com Kleber Bambam. Mesmo estando sumido nos dias atuais, Bambam é lembrado como sendo o primeiro ganhador do Big Brother Brasil, com 68% dos votos. Na época o prêmio do programa era de R$ 500 mil.

Sua participação ficou marcada pela ‘amizade’ com Maria Eugênia, uma boneca confeccionada por ele próprio para lhe fazer companhia.

BBB 2

Outro brother que faturou o prêmio de R$ 500 mil foi Rodrigo Cowboy, com 65% dos votos, que deu inicio à era dos participantes do agro no reality, que se estende até hoje.

BBB 3

Uma das disputas mais acirradas em finais de BBB foi entre Dhomini Ferreira e Elane. O brother se saiu melhor, sendo campeão com 51% dos votos. Durante a edição, Dhomini chegou a se relacionar com Sabrina Sato.

BBB 4

A primeira mulher a ganhar uma edição do Big Brother Brasil foi Cida Santos, em 2004, com 69% dos votos do público. Em entrevistas, a ex-BBB já revelou que teve problemas financeiros e que gastou todo o prêmio, que era de R$ 500 mil na época. Hoje ela vive de redes sociais.

A lista extensa de ganhadores do reality show segue com:

BBB 5: Jean Wyllys (55)%;

BBB 6: Mara Viana (47%);

BBB 7: Diego Alemão (91%);

BBB 8: Rafinha (50,15%);

BBB 9: Max Porto (34,85%);

BBB 10: Marcelo Dourado (60%);

BBB 11: Maria Melilo (43%);

BBB 12: Fael (92%);

BBB 13: Fernanda Keulla (62,79%);

BBB 14: Vanessa Mesquita (53%);

BBB 15: Cézar Lima (65%);

BBB 16: Munik Nunes (61,59%);

BBB 17: Emilly Araújo (58%);

BBB 18: Gleici Damasceno (57,28%);

BBB 19: Paula Von Sperling (61,09%)

BBB 20: Thelma (44,1%);

BBB 21: Juliette (90,15%);

BBB 22: Arthur Aguiar (68,96%);

BBB 23: Amanda Meirelles (68,9%).

*Com informações de Estadão.

