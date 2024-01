Veja como está Cida atualmente, primeira mulher campeã do BBB

Em sua vigésima quarta edição, alguns participantes do Big Brother Brasil acabam sendo esquecidos com o tempo, já outros ficam guardados na memória dos brasileiros, principalmente quando existe identificação com a história de vida.

Este é o caso de Cida Santos, primeira mulher a ser campeã de uma edição do reality show. A ex-babá nascida em Mangaratiba (RJ), entrou na quarta edição do programa por sorteio e rapidamente ganhou o público.

Hoje, aos 40 anos, Cida mora em Itaguaí, região metropolitana do estado. Ela tem dois filhos e o marido trabalha como entregador.

Em entrevistas, a ex-BBB já revelou que o prêmio de R$ 500 mil na época já foi gasto, mas ela guarda carinhosamente a mala que ganhou do programa.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Globo divulga finalmente quem está no reality; sexta é dia dia de big day

Sorteio para entrar no programa

Antes da era dos ‘Pipocas’ e ‘Camarotes’, Cida participou de um sorteio para entrar no programa. Ela preencheu um cupom que vendia em bancas, e depois depositou em uma urna específica. Na estreia do BBB 4, aconteceu o sorteio, que levou Cida e Thiago, ambos do Rio de Janeiro, para dentro do reality.

A sorte foi tanta que os dois chegaram na final do programa, enquanto Juliana ficou com a terceira colocação.

Problemas financeiros

Em diversas entrevistas a primeira ganhadora mulher já revelou que dez anos atrás entrou em dívidas após se tornar fiadora de um imóvel, tendo que entregar uma casa e parte do prêmio para quitar as despesas.

Recuperada, Cida atualmente trabalha com redes sociais e já conseguiu comprar uma casa, pretendendo comprar outra para viver de renda.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Após ex-galã viralizar vendendo cerveja, protagonista de Malhação vende marmitas no RJ: “extremamente digno”

⋅ BBB 24: a verdade por trás da expulsão de Valentina Bandeira do reality

⋅ Viúva de João Carreiro volta a desabafar na web após a morte do sertanejo: “Tô em pedaços”