“Você acha que homem pensa?” Pizane revela que deveria ter escutado namorada sobre amizades no BBB

Lucas Pizane foi o terceiro eliminado do Big Brother Brasil 24 e sua eliminação soou como um aviso para o grupo em que ele participava dentro do reality. Contudo, em conversa ao vivo com a namorada durante o ‘Bate-Papo’, programa do gshow, o ex-BBB revelou que a companheira já havia o alertado sobre o seu jeito e as amizades que ele poderia formar.

“Antes dele ir, eu falei várias vezes: ‘Amor, cuidado com o seu jeito boa praça. Presta atenção nos seus posicionamentos. Isso é uma coisa tranquila aqui, mas lá você vai precisar se posicionar, você vai precisar estar em conflito com as pessoas e defender o que você acredita’”, disse Beatriz Esquivel.

“Você acha que homem pensa?”

Beatriz também revelou que percebia o jeito preocupado que Pizane se relacionava com as mulheres da casa, demonstrando incômodo com algumas falas. Contudo, Nizam sempre o mandava relaxar.

“Eu falei: ‘rapaz, eu acho que ele quer que Lucas relaxe pra ele poder ter espaço, porque não é possível”, brincou.

Em outro momento, Pizane também relembrou um dos conselhos da namorada. “Você acha que homem pensa? Eu te falei isso quantas vezes?” Pergunta Esquivel. “Se eu tivesse te escutado eu não estaria aqui [fora do reality] agora”, desabafa o brother.

a namorada do pizane soltando “você acha que homem pensa?” depois dele ter sido eliminado kk pic.twitter.com/6c8lp5CtZI — gica (@gigitweeta) January 17, 2024

Relembre o paredão

Pizane enfrentou dois fortes candidatos ao prêmio milionário neste terceiro paredão. Davi foi o mais votado pelo público para permanecer na casa. com 63,21%, seguido por Beatriz, com 28,44%. Pizane levou apenas 8,35%.

