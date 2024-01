Litoral de São Paulo registrou sensação de calor de 47ºC, diz Climatempo

A tarde desta terça-feira foi uma das mais quentes do ano até agora e em Santos, no litoral paulista, por volta das 12h registrava uma temperatura máxima de 39,5º C, mas a sensação térmica era de 45ºC, de acordo com a Climatempo.

A maior sensação de calor registrada no Brasil nesta terça-feira foi no Vale do Ribeira, no sul de São Paulo, que registrou 45,7º C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura real neste horário era de 36,6º C neste período e a umidade do ar estava em 53%.

Nesta quarta-feira, segundo a Climatempo, tanto o litoral de São Paulo quanto o Rio de Janeiro podem registrar temperaturas acima de 40º C.

Na cidade de São Paulo, os termômetros devem chegar a 35ºC no período da tarde, mas há previsão de pancadas de chuva com raios no final do dia e à noite.

Na quinta e na sexta-feira, a passagem de uma frente fria e de um sistema de baixa pressão atmosférica pela região aumentam as condições de chuva em São Paulo e litoral do Rio de Janeiro e a temperatura máxima começa a arrefecer.

No final de semana, os termômetros devem marcar máximas de 26º C e 27º C.