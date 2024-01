BBB 24: Pizane eliminado e Nizam chorando; o que aconteceu nesta terça-feira

O músico baiano Lucas Pizane foi eliminado com 8,35% dos votos no terceiro paredão do BBB 24. Ele disputou a preferência do público contra Davi e Beatriz e conseguiu fazer Nizam chorar.

Depois da eliminação, na noite desta terça (16), Nizam mostrou não ser tão casca grossa e chorou no confinamento. Sentindo a perda do amigo dentro do reality show, o brother foi abraçado por Luigi. Durante a despedida, ele preferiu ficar no jardim da casa, isolado dos demais e com um ar de pensativo.

Até agora, o público precisa votar em quem deseja que fique no BBB 24 e Davi recebeu a maioria dos votos, ficando com 63,21%, seguido de Beatriz com, 28,44%.

BBB 24: Tadeu anuncia que Pizane está fora do reality show; ele foi o terceiro eliminado (Reprodução/Globo)

Em seu terceiro discurso, Tadeu Schmidt falou sobre se posicionar no reality show: “Posicionamento não é só na treta ou no programa ao vivo. Posicionamento tem que ser a qualquer momento. A oportunidade passou na sua frente e você não viu. E não vai ter outra chance. Quem deixa o BBB hoje é você, Pizane”.

A formação do terceiro paredão

A berlinda se formou no domingo (14), surpreendendo os brothers e sisters do Big Brother Brasil. Ao vivo, seis participantes foram vetados de votar no confessionário da casa. Desta forma, Nizam, Rodriguinho, Juninho, Luigi, Raquele e Matteus falaram sobre o seu alvo na frente de todos.

BBB 24: Pizane, Beatriz e Davi estão no terceiro paredão (Reprodução/Globo)

Já Lucas Henrique, que é o líder da semana, indicou Beatriz para o terceiro paredão do BBB 24. Alane e Pizane empataram como os mais votados da casa e o líder deu o voto de minerva e indicou Pizane. Os seis vetados também tiveram que chegar em um consenso e indicar uma terceira pessoa para o Paredão. O escolhido foi Davi.

