Remake de Renascer: quais atores da versão original voltam à novela da Globo?

A estreia do remake de Renascer está quase chegando na Globo. A adaptação escrita por Bruno Luperi estreia na segunda-feira (22) e, além dos novos nomes no elenco, a Globo convocou famosos que estiveram na versão original, que foi ao ar em 1993.

Com o fim de Terra e Paixão nesta sexta-feira (19), o público vai voltar a ver Marcos Palmeira no horário nobre da Globo. O ator, que interpretou João Pedro na primeira versão, volta apenas na segunda fase do remake e interpreta o protagonista José Inocêncio, que foi vivido por Antônio Fagundes, em 1993.

Remake de Renascer: Juan Paiva aparece ao lado do elenco (Divulgação/Globo)

Vale destacar que o mesmo aconteceu no remake de Pantanal, já que o ator veterano fez parte da novela original, escrita por Benedito Ruy Barbosa, que na época estava na extinta TV Manchete.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: após abuso, Petra fica sozinha? Essa foi a decisão final dela

Já o personagem João Pedro, que foi interpretado por Marcos Palmeira volta em Renascer na pele de Juan Paiva. Já o ator Humberto Carrão faz o protagonista do remake na primeira fase.

Remake de Renascer: Juan Paiva e Jackson Antunes trabalham juntos (Reprodução/Globo)

O ator Jackson Antunes também retorna à novela de Benedito Ruy Barbosa. No remake de Renascer, ele vive Diocleciano, braço direito, amigo e um dos primeiros funcionários de José Inocêncio na história.

LEIA TAMBÉM: A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Em 1993, quando a primeira versão na novela foi ao ar, o ator interpretou o papel do matador profissional Damião, que agora será vivido pelo cantor Xamã, que ganha seu primeiro personagem fixo em uma novela.

Antonio Fagundes disse não?

Remake de Renascer: Antonio Fagundes protagonizou a primeira versão da novela (Reprodução/Globoplay)

Antonio Fagundes ficou 44 anos na TV Globo, mas o veterano e a emissora decidiram finalizar o contrato de longa duração para assinar por obra. Mas, o ator cotado para voltar ao remake de Renascer não confirmou presença, pelo menos, por enquanto.

Durante uma entrevista ao Metrópolis, o famoso não assumiu qualquer compromisso com a próxima novela do horário nobre da Globo. Segundo ele, sua atenção está voltada para o teatro e o cinema.

LEIA TAMBÉM: Da rua para um novo lar: casal que inspirou a limpeza morando nas ruas conquista uma casa