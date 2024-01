Terra e Paixão: após abuso, Petra fica sozinha? Essa foi a decisão final dela

Terra e Paixão: no fim da novela, Petra se rende ao amor (Paulo Barros/Globo)

Hélio (Rafael Vitti) pede que Petra (Débora Ozório) de uma chance ao amor que um sente pelo outro e, nos últimos capítulos de Terra e Paixão, a filha de Irene (Gloria Pires) e Antônio (Tony Ramos) deve ficar mesmo com o filho de Agatha (Eliane Giardini).

Depois de um tempo sozinha, a agrônoma precisou decidir entre Hélio e Luigi (Rainer Cadete) antes que a novela escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes chegue ao fim na sexta-feira (19) e, após um tempo avessa a relacionamentos por conta do trauma que viveu ao ser abusada por Dirceu (Eriberto Leão), ela vive feliz para sempre.

Ao lado de Hélio, homem com quem teve sua primeira transa, a personagem vivida por Débora Ozório em Terra e Paixão coloca um ponto final nos problemas da família La Selva, principalmente os crimes e consegue viver uma vida em paz.

Terra e Paixão: Petra e Luigi casaram na novela, mas vão se separar (João Miguel Júnior/Globo)

Vale destacar que depois da morte da vilã da novela da Globo, Hélio tentou se reaproximar da jovem, mas ela preferiu manter distância, mesmo gostando dele. Ao longo dos capítulos, Petra também mostrou-se firme em sua decisão de não voltar a namorar o filho da criminosa.

Porém, tudo muda quando Petra descobre que Irene, sua mãe, também é uma criminosa em Terra e Paixão. Antes de se jogar nos braços de Hélio, a agrônoma viu a personagem de Glória Pires atirando em Agatha na noite em que a megera apareceu morta na mansão dos La Selva.

Terra e Paixão: juntos no fim da novela, Petra e Hélio pedem demissão para Antônio (João Miguel Júnior/Globo)

A ação de Irene mudou o rumo da história de Petra, que decidiu falar tudo que sabia e deixar o apoio que dava para a matriarca. No entanto, Hélio não desiste do romance com Petra e pede mais uma chance, demonstrando que realmente a ama. Uma ajuda ao amor deles vêm direto da delegacia, quando fica comprovado que Irene fez o disparo contra Agatha, mas ela já estava morta.

Petra e Hélio também abandonam Antônio no final de Terra e Paixão, que acaba nesta sexta-feira (19) e será substituída na segunda-feira (22) pelo remake da novela Renascer.

