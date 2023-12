Fim de ano: Fábio Porchat faz humor nas tardes da Globo; conheça o programa

Fábio Porchat está no fim de ano da Globo. Desta vez, o humorista comanda o Agora Vai, programa especial que traz perspectivas divertidas do que o brasileiro precisa fazer mês a mês para ter um ano perfeito.

“Quando a Globo me chamou para fazer o especial de fim de ano, eles falaram: ‘Só não vamos fazer retrospectiva, a gente quer pensar para frente’, e eu pensei: ‘para frente não dá mais tempo, já é agora! Não tem tempo para criar isso!’ E é isso! Tudo no Brasil é correndo e de última hora, então vou fazer um programa para planejar o próximo ano, para fazer tudo com mais calma; foi uma ideia de tirar sarro dessa brincadeira de que o brasileiro não se prepara nunca”, disse Porchat.

Agora Vai: FFabio Porchat e Noemia Oliveira (Fábio Rocha/Globo)

Exibido no domingo (31), logo após a Temperatura Máxima, o programa traz Porchat de anjo à galinha, passando por ginasta e Papai Noel, dando mais dinâmica ao Agora Vai.

“É um programa que mistura esquetes, com depoimento das pessoas, entrevistas e bate-papos, e a agilidade do programa tem que ter a agilidade do comediante que está fazendo. Como sou acelerado, acredito que especial vai ser acelerado também”, continua o apresentador.

Agora Vai: Fábio Porchat faz piada com o big fone do BBB 24 (Fábio Rocha/Globo)

Além de entrevistas na rua, Agora Vai traz Daniele e Diego Hypolito, Evelyn Castro, Marcelo Adnet, Milton Cunha, Noemia Oliveira, Sandra Annenberg e Tadeu Schmidt em situações inusitadas que só poderiam acontecer em um programa com a cara do brasileiro.

“Eu acho essa expressão genial para usarmos no último dia do ano, e pensando no ano que vai entrar: ‘agora vai”! A gente brinca muito com isso, e é ótimo fazer um programa com esse astral leve. Acho que estamos precisando. No fim de ano sempre é bom deixar para trás o que foi ruim, entrar com o pé direito no ano seguinte, e acreditar que, naquele ano, Agora Vai! E o Fabio brilha, seja fazendo stand-up, seja fazendo esquetes, ou entrevistando. O público pode esperar por gargalhadas. Está um programa leve, divertido, com bastantes participações”, diz Daniela Gleiser.

