BBB: gasto com água vira problema para brothers e sisters; entenda a dinâmica

Com a estreia cada vez mais próxima, as expectativas para o BBB 24 só aumentam. Acontece que Boninho está aproveitando os últimos dias para instigar a vontade dos fãs pelas redes sociais, mas enquanto ele não solta quem são os famosos do Camarote e tudo que vai acontecer ao longo dos três meses, a web fica cheia de possíveis revelações.

Segundo informações que circulam nas redes sociais, a nova temporada do Big Brother Brasil não vai dar mole aos moradores da casa. Desta vez, haverá um controle no consumo de água, ou seja, nada de festa no chuveiro.

Agora, os participantes do BBB 24 terão que gerenciar suas estalecas, a moeda do reality show da TV Globo, também quando se trata de água. Quem gastar muito pode ser punido e perder algumas estalecas, adicionando um novo elemento estratégico ao dia a dia na casa.

Além disso, o paredão falso, que sempre agita o público, está de volta. Dentre tantas mudanças no Big Brother Brasil, Boninho decidiu manter a dinâmica que faz sucesso em todas as temporadas.

Novo quadro de humor no BBB 24

Com estreia marcada para o dia 8 de janeiro, o BBB 24 conta com um novo quadro de humor, mas Paulo Vieira e Dani Calabresa estão fora do reality show. O quadro aborda as histórias engraçadas e inusitadas criadas pelos participantes nas redes sociais.

A primeira chamada do BBB 24 foi ao ar no dia 18 de dezembro. Nela, Tadeu Schmidt entregou alguns spoilers, como um menor número de provas de resistência e mais de intelecto e uma xepa mais difícil e restrita, além de um líder com mais responsabilidades.

