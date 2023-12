BBB: cadastro é obrigatório para eliminar na temporada 24; veja como fazer

O BBB 24 tem como promessa ser um dos mais populares, mas o sistema de votação, para muitos fãs, parece que ficou mais confuso, já que nesta temporada Boninho resolveu inovar a maneira de eliminar um ou até mais participantes do reality show da Globo.

Acontece que agora o público terá que fazer um cadastro e a Globo indica que seja feito o quanto antes dos paredões começarem. Segundo o GShow, tudo será feito pela página do reality e os fãs do Big Brother Brasil precisam fazer uma conta Globo para votar.

BBB 24: Chamada mostra Tadeu falando no big fone (Reprodução/Globo)

Confira abaixo o passo a passo para criar um perfil e pode eliminar um participante do BBB 24.

Primeiro, segundo o site da Globo, o processo é muito fácil, já que os fãs do programa podem usar sua conta do Facebook ou do Google para se cadastrar. Depois disso, o usuário vai receber um e-mail para confirmação e ativar a conta Globo.

Mas não é só isso, no segundo passo do cadastro para a votação do BBB 24, é preciso fornecer um número de telefone válido e, em seguida, validar com um código que será enviado por SMS.

Depois disso, é hora de informar seus dados completos, como nome, idade e até o CPF, que será necessário para votar nesta temporada do Big Brother Brasil.

BBB 24: Boninho é irônico ao falar sobre lista de famosos do Camarote (Reprodução/Instagram)

A Globo ainda informa que é possível se cadastrar pelo site, por meio de um computador, e também pelo celular. Na primeira opção, é só acessar o site e clicar em conta Globo, que fica no topo da página, do lado direito, ou no menu da página, do lado esquerdo.

Já pelo celular, é só acessar o site do BBB e clicar na opção que fica do lado esquerdo, no topo da página, clicar em menu e, em seguida, em menu gshow, depois clique em acesse sua conta.

