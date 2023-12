Remake de Elas por Elas: protagonista perde totalmente o controle na novela

O clima está cada vez mais quente no remake de Elas por Elas e, no capítulo desta sexta-feira (29), Helena (Isabel Teixeira) vai mostrar um lado cruel. A protagonista da novela da Globo coloca para fora o seu instinto assassino e perde totalmente o controle da situação e parte para cima de outra personagem.

Acontece que a namorada do golpista Danilo (Erom Cordeiro) perde a cabaça com Adriana (Thalita Carauta), que também é uma das protagonistas da trama das 18 horas, e mostra que é capaz de jogar o seu carro contra a veterinária com o claro objetivo de atropelá-la.

Remake de Elas por Elas: Helena cai em novo golpe de Miriam (Manoella Mello/Globo)

Embora tenha se aliado à personagem em prol de ajudar Renée (Maria Clara Spinelli), nas cenas da novela adaptada por Thereza Falcão e Alessandro Marson, Helena segue furiosa com a mãe de Ísis (Rayssa Bratillieri) acabando com qualquer clima de Ano Novo em Elas por Elas.

Tudo acontece depois de uma briga daquelas, mas Jonas (Mateus Solano) presencia toda a cena e fica bastante indignado com a maldade da filha de Sérgio (Marcos Caruso). Ele chega a ameaçar a ex ao dizer que ela vai pagar por todas as atrocidade.

Remake de Elas por Elas: Adriana e Sérgio se encontram após anos (Léo Rosario/Globo)

No dia seguinte, o personagem de Mateus Solano no remake de Elas por Elas vai até o apartamento da ex-mulher e decide confrontá-la. Quem escuta tudo é Giovanni (Filipe Bragança) que coloca a matriarca contra a parede ao questionar se ela tentou mesmo tirar a vida de uma pessoa.

No entanto, Danilo é quem vai limpar a barra da antagonista ao inventar uma história para convencer o rapaz de que a mãe dele é inocente,. Em seguida, o personagem de Filipe Bragança se desculpa com Helena, sendo que Adriana e Jonas seguirão horrorizados e irritados com as atitudes da vilã.

