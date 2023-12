Paraíso Tropical: Mateus descobre quem é seu pai e salva o homem de acidente

Paraíso Tropical: Gustavo Leão (Matheus) contracena com Patricia Werneck (Camila) (João Miguel Júnior/Globo)

Mateus (Gustavo Leão) vai passar por grandes emoções nos próximos capítulos de Paraíso Tropical. Decidido em conhecer seu pai biológico, o jovem vai até um prédio em Copacabana e consegue despistar o porteiro. Mas, o que ele não esperava era ter que salvar o pai de um grave acidente.

Na novela de Gilberto Braga, o pai de Mateus é Cássio (Marcello Antony) e, por motivos que serão revelados nos próximos capítulos da trama da Globo, eles ficaram separados por muitos anos. Porém, o personagem de Gustavo Leão toma a decisão de se aproximar dele.

Determinado, ele descobre o endereço de Cássio e decide procurá-lo. Ao chegar no endereço, ele convence o porteiro do prédio do pai que estuda arquitetura e que precisa fazer um trabalho que envolve prédios antigos e fotografias. Neste momento, ele pede para acessar o andar onde o homem mora.

Paraíso Tropical: Marcello Antony aparece ao lado de Othon Bastos durrante as gravações (Márcio de Souza/Globo)

Mateus afirma que precisa subir no nono andar, onde Cássio mora, para ter uma visão melhor, mas o porteiro diz que há dois apartamentos, sendo um de seu pai e outro de uma senhora. O jovem fica animado e questiona se pode conversar diretamente com Cássio, que infelizmente não está em casa, abortando a missão.

Ao deixar o prédio, Mateus encontra Cássio na rua e o porteiro confirma que ele é o dono de um dos apartamentos. Depois disso, o jovem sobe e bate na porta, mas quem atende é Otília (Yaçanã Martins), que se engana e acredita que ele está interessado em um emprego de entregador no restaurante de Cássio.

Paraíso Tropical: Cássio e Mateus praticam esporte na praia juntos (Márcio de Souza/Globo)

Durante a conversa, ela diz para Mateus ir ao Frigideira no dia seguinte para tratar do assunto, mas o personagem de Paraíso Tropical desce espera o pai biológico na porta do prédio. Será neste momento, que Cássio escapa de um acidente.

Ao sair para jogar futevôlei na praia, o personagem vivido por Marcello Antony não percebe que um carro se aproxima, mas Mateus prevê uma situação de perigo e consegue salvar o pai.

Acontece que a bola escapa das mãos de Cássio e cai na rua no exato momento em que um carro se aproxima em alta velocidade. Rápido, ele intervém e impede o atropelamento, deixando Cássio agradecido pela ação que salvou sua vida.

