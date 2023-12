Fred Bruno queria novas experiências com Rodrigo Simas; Agatha Moreira teria ‘bloqueado’

Agatha Moreira foi o principal motivo para o ex-BBB Fred Bruno e o ator Rodrigo Simas não começarem um romance? Segundo o influenciador digital, eles se conheceram em uma festa, mas o affair não rolou.

“Eu encontrei ele numa festa, e eu estava um tanto quanto aberto a novas experiências. Mas ele estava com sua namorada e realmente eu me coloquei no meu lugar e segui minha vida”, contou o influenciador digital sobre um futuro relacionamento com o ator da Globo.

Ex-BBB Fred Bruno é alvo de comentários negativos ao se envolver em caso de racismo no futebol (Reprodução/Globo)

A revelação aconteceu durante uma partida de futebol que Fred Bruno comentava em seu canal no Youtube. O ex de Bianca Andrade, a eterna Boca Rosa, contou ainda que Rodrigo Simas foi uma pessoa muito fofa durante o evento. Mesmo aberto a novas experiências, o ex-participante do Big Brother Brasil não deixou claro se chegou a tentar algo a mais com o galã da Globo.

Ator da Globo assume bissexualidade

“Eu nunca expus isso, mas sou um homem bissexual”, disse Rodrigo Simas durante uma entrevista ao jornal Extra. Segundo o famoso, este é o “rótulo” que mais se sente bem.

Rodrigo Simas está em cartaz com a peça “Prazer, Hamlet” (Reprodução/Instagram)

Na época, ele estava em cartaz com a peça Prazer, Hamlet, de autoria de Ciro Barcelos,e revelou que gosta de falar sobre o assunto abertamente: “Não tenho problema em falar sobre isso. Mas é um tabu a pessoa ter que se rotular, dizer o que é ou não é”.

Por fim, Rodrigo deixou claro que é um homem livre e que acredita que cada pessoa pode ser quem desejar ser. Vale destacar que a notícia não abalou o relacionamento amoroso do famoso com a atriz Agatha Moreira, que atualmente está na novela Terra e Paixão.

