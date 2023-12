Divórcio de Ana Hickmann: revelado como a famosa teria sido expulsa da mansão

O divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Corrêa ganhou um novo capítulo. Desta vez, um suposto áudio da discussão do ex-casal vazou e nele o empresário expulsa a apresentadora do Hoje em Dia (Record TV) de casa.

Circula nas redes sociais desde a última terça-feira (05), uma gravação onde é possível ouvir uma voz similar a da apresentadora brigando com o empresário após, supostamente, ser expulsa de casa.

No áudio divulgado pelo portal Em Off e é possível ouvir: “Não vou sair, eu não vou sair”, diz a mulher, enquanto é possível ouvir cães latindo ao fundo. No entanto, não há informações de quando a briga aconteceu.

Divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Corrêa não vai tramitar pela Lei Maria da Penha (Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que no dia 11 de novembro, Ana Hickmann denunciou Alexandre Corrêa por violência doméstica após ser agredida em sua mansão, que fica no interior de São Paulo. A famosa chegou a apresentar o Hoje em Dia com uma lesão no braço, que teria acontecido quando tentava fugir do empresário para chamar a polícia.

Ana Hickmann detalha momentos de pânico em casa

Após duas semanas, Ana Hickmann quebrou o silêncio para Carolina Ferraz, apresentadora do Domingo Espetacular, e revelou os momentos tensos que viveu durante a briga com Alexandre Corrêa. A discussão ocorreu logo após a famosa conversar com o herdeiro sobre o futuro de sua família.

Ana Hickmann viraliza ao postar foto com "pet herói" (Reprodução/IInstagram)

Segundo Ana, o empresário ficou revoltado ao observá-la conversando com o filho de dez anos e, sem pensar, Alexandre teria começado uma grande briga com a apresentadora da Record TV, que tirou o pequeno do local: “Ele veio na minha direção. Ele não me acertou (uma cabeçada) porque eu esquivei”, disse Hickmann ao Domingo Espetacular.

Outro momento chocante contado pela ex-modelo envolvendo a briga foi o momento que Alexandre Corrêa teria fechado a porta da cozinha em seu braço, próximo ao cotovelo, já que ele não conseguiu segurar a famosa: “Eu comecei a gritar. Eu gritava por socorro. Gritava ‘chama a polícia’. Gritava ‘liga no 190′”.

