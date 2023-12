5 cores proibidas para mulheres de 50 anos, pois envelhecem e farão você parecer muito mais velha

A cor da roupa que você veste reflete uma determinada luz em seu rosto e afeta como você se vê, então quando se trata de escolher as cores adequadas para vestir, não apenas importa seguir as últimas tendências da moda, mas também levar em conta como podem afetar nossa aparência.

As cores têm o poder de influenciar como nos vemos e como os outros nos percebem. Nesse sentido, é importante conhecer os tons que podem adicionar anos à nossa imagem.

Estes são as 5 cores que você deve evitar usar, pois farão você parecer 10 anos mais velha:

Preto

Sem dúvida, o primeiro a destacar é o preto, pois se o colocarmos perto do rosto, irá realçar as linhas de expressão e as olheiras, o que só contribuirá para nos fazer parecer mais velhas. Se ainda assim quisermos usá-lo, a estratégia ideal será combiná-lo com seu oposto, o branco.

Azul escuro

O azul escuro, por possuir uma elevada porcentagem de preto, irá gerar os mesmos efeitos negativos na aparência da pele. Por isso, envelhece nossa imagem.

Tons pastel

São cores que adoçam e têm essa contribuição de ternura que, longe de rejuvenescer, o que fará é acentuar a sensação de aparência descolorida.

Verde cáqui

Este tom de verde acentua as rugas, endurece as características faciais, destaca olheiras e tira vida da pele, mostrando sua versão mais amarelada.

Tons neon

Este tipo de tons fluorescentes fazem com que a pele pareça mais madura e amarelada. Portanto, é melhor evitar usá-los perto do rosto porque envelhecem.