Zé Neto, da dupla com Cristiano, tem estado de saúde revelado após acidente

O estado de saúde do cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, foi revelado pelo hospital. O famoso sofreu um acidente de carro na noite desta terça-feira (05), na BR-153, em Fronteira (MG).

Segundo o diagnóstico médico, o artista fraturou a costela, mas não corre risco de morrer. Ele passou a noite em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), para onde foi levado após o acidente.

A polícia informou que o carro onde Zé Neto estava capotou depois de uma colisão. A equipe do cantor sertanejo também disse que o famoso está bem e que além da fratura nas costas ele está com outros ferimentos leves.

Carro do cantor sertanejo Zé Neto capotado na rodovia (Reprodução/Instagram)

Ainda sobre o estado de saúde do parceiro musical de Cristiano é sabido que uma tomografia foi feita para avaliar a cervical e o pescoço. O resultado apontou normalidade.

Como o acidente aconteceu

De acordo com a polícia, Zé Neto seguia pela rodovia quando colidiu lateralmente com uma carreta. Com o impacto, a carreta ficou atravessada na estrada, causando interdição do fluxo e, em seguida, outros dois veículos se envolveram na batida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco pessoas ficaram feridas nesta colisão: Zé Neto, uma mulher e uma criança, que estavam num segundo carro, e um homem e uma mulher, que estavam em um terceiro veículo.

Após o acidente, Zé Neto foi levado ao hospital (Reprodução/Instagram)

A PRF ainda informou que uma das mulheres ficou gravemente ferida e as outras vítimas sofreram ferimentos leves. No entanto, as causas do acidente são investigadas.

A assessoria do cantor sertanejo disse que ele havia saído de seu rancho em Fronteira (MG) com destino a São José do Rio Preto (SP).

Confira o comunicado oficial

“Informamos que o cantor Zé Neto sofreu um acidente na noite desta terça-feira (05) na saída do seu rancho, em Fronteira/MG.

O veículo do cantor capotou após colisão na rodovia. Zé Neto sofreu ferimentos na região do tórax e após primeiro atendimento na cidade de Fronteira, foi encaminhado para o hospital em São José do Rio Preto/SP. Pedimos orações de todos para que tudo continue bem, novas informações serão fornecidas tão logo sejam confirmadas”.

