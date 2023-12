Remake de Renascer: quem é a personagem da atriz Ana Cecília Costa na adaptação

O remake da novela Renascer vem ganhando forma a cada semana. Desta vez, vamos esclarecer quem será a personagem da atriz Ana Cecília Costa, que retorna à TV Globo, depois de viver Verônica em Amor Perfeito.

Chamada Morena, ela é uma prostituta que aparece apenas na segunda fase da novela que vai substituir Terra e Paixão no horário nobre do canal. Vale destacar que em 1993, quando a versão original foi exibida a personagem foi feita pela atriz Regina Dourado.

Agora, voltando à adaptação de Bruno Luperi para 2024, Morena é a mulher de Deocleciano (Adanilo Reis/Jackson Antunes). Eles se casam na novela, mas antes disso, há momentos em que Morena aparece na primeira fase, ainda jovem e interpretada por Uiliana Lima.

Ela trabalha no bordel comandado por Jacutinga (Juliana Paes), que recebe muitos personagens de Renascer. Muito atenta e com a língua afiada, Morena conhece o marido e vive em harmonia com ele. Porém, ela perde o filho e isso marca toda sua jornada na trama da Globo.

Remake de Renascer: Ana Cecilia Costa chega na segunda fase da novela e vive a prostituta Morena (Fábio Rocha/Globo)

Outro ponto importante sobre esta personagem do remake de Renascer é que ela se torna uma segunda mãe para João Pedro (Juan Paiva), que é rejeitado pelo pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira). Será Morena quem decide cuidar dele, chegando a amamentar o caçula do protagonista da novela das 21 horas, após a morte de Maria Santa (Duda Santos).

O dia exato da estreia da novela da Globo

O remake da novela Renascer, baseado na versão original de 1993, é uma das grandes apostas da TV Globo para 2024, mas será que você sabe quando a adaptação de Bruno Luperi estreia na emissora?

De acordo com aquilo que está programado pela emissora carioca, a novela que está sendo gravada em Ilhéus , na Bahia, tem estreia marcada para o dia 22 de janeiro, quando substitui Terra e Paixão, atualmente no horário nobre.

Remake de Renascer: Antonio Calloni dá vida ao coronel Belarmino (Fábio Rocha/Globo)

Mas, há quem diga que o remake de Renascer pode surgir antes na tela do canal, mesmo com a TV Globo não confirmando nada e com parte dos trabalhos adiantados. Apesar dos rumores, a data está confirmada pelo canal, que trabalha apenas com essa previsão de lançamento.

