Fuzuê: César coloca mais lenha na fogueira na briga entre Preciosa e Luna; entenda

O retorno inesperado de César Montebello (Leopoldo Pacheco) em Fuzuê vai ser uma grande surpresa para Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e Luna (Giovana Cordeiro). Mas, a vilã da novela das 19 horas, na TV Globo, fica completamente sem chão ao ver o pai.

Depois do susto, nos próximos capítulos da novela, que luta por uma audiência maior, a ruiva reencontra o empresário e volta a armar mais um plano contra sua irmã. Ela aproveita para arranhar a imagem de Luna perante o homem, antes que tudo vá pelos ares.

O reencontro acontece cinco anos após o marido de Bebel (Lília Cabral) ser dado como morto. Nos primeiros momentos, ele está sem memória e vivendo uma vida simples como trabalhador em um garimpo na região amazônica.

Mas, depois de um tempo, César começa a lembrar de Preciosa e acaba usando a internet para procurar notícias sobre o tesouro da Dama de Ouro (Zezé Motta), cujo é uma grande obsessão dele. A partir daí, o personagem de Leopoldo Pacheco lembra que é o patriarca da família Montebello.

Fuzuê: Preciosa será expulsa de casa pela própria mãe (Fábio Rocha/Globo)

Com isso, o homem volta à cidade do Rio de Janeiro para reencontrar Preciosa. Mas, ele acaba descobrindo que muita coisa mudou em cinco anos, inclusive que Bebel vai se casar com Nero (Edson Celulari).

Enquanto isso, Preciosa se encontra desprestigiada pelos familiares, muito por conta de sua internação psiquiátrica e da falha de Pascoal (Juliano Cazarré) no plano de roubar o tesouro da Dama de Ouro. Mas, o reencontro com o pai faz tudo mudar.

Fuzuê: Bebel (Lilia Cabral) será assombrada pelo fantasma do ex-marido (Manoella Mello/Globo)

A personagem de Marina Ruy Barbosa em Fuzuê ganha um novo impulso e volta a ter esperança de conseguir dar a volta por cima. O plano começa com a megera da novela da Globo contando tudo que aconteceu desde que César foi dado como morto.

Na cena, que vai ao ar a partir de sábado (09), ela diz que sempre fez o melhor para todos, inclusive para Bebel, mas faz a caveira da protagonista da trama, que não tem nem a oportunidade de conhecer o pai direito.

