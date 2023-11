Da conversa à agressão: Ana Hickmann detalha momentos de pânico em casa

"Ele veio pra cima", disse Ana Hickmann sobre briga com Alexandre Corrêa (Reprodução/Record TV)

Após duas semanas, Ana Hickmann quebrou o silêncio para Carolina Ferraz, apresentadora do Domingo Espetacular, e revelou os momentos tensos que viveu durante a briga com Alexandre Corrêa. A discussão ocorreu logo após a famosa conversar com o herdeiro sobre o futuro de sua família.

Segundo Ana, o empresário ficou revoltado ao observá-la conversando com o filho de dez anos e, sem pensar, Alexandre teria começado uma grande briga com a apresentadora da Record TV, que tirou o pequeno do local: “Ele veio na minha direção. Ele não me acertou (uma cabeçada) porque eu esquivei”, disse Hickmann ao Domingo Espetacular.

Outro momento chocante contado pela ex-modelo envolvendo a briga foi o momento que Alexandre Corrêa teria fechado a porta da cozinha em seu braço, próximo ao cotovelo, já que ele não conseguiu segurar a famosa: “Eu comecei a gritar. Eu gritava por socorro. Gritava ‘chama a polícia’. Gritava ‘liga no 190′”.

@domingoespetacular A apresentadora Ana hickmann revela, pela primeira vez, os detalhes da agressão que sofreu do empresário Alexandre Correa: “Eu fiquei com medo dele”. Na entrevista, ela ainda ressalta a importância do 190 #DomingoEspetacular ➡️ A reportagem completa você encontra em: R7.com/DomingoEspetacular! #ReportagensDE⠀ ♬ som original - Domingo Espetacular

Apavorada, Ana Hickmann conseguiu se trancar no cômodo e ligou para a polícia: “Ele queria pular a janela. Eu peguei o celular e liguei no 190. Foram três toques. Ainda bem que existe o 190, se não ele teria pulado a janela e eu não sei o que teria acontecido”.

O motivo da briga

Ao conversar com Carolina Ferraz, a apresentadora do Hoje em Dia não escondeu que o motivo da briga está relacionado com dinheiro. A famosa destacou que descobriu dívidas: “Dias antes eu fui ao escritório e encontrei coisas que eu não imaginava que fosse achar”.

Promotora diz que violência psicológica contra filho de Ana Hickmann também deverá ser apurada (Reprodução/Instagram)

Sem dar detalhes, Ana Hickmann confessou que tais problemas divulgados na mídia são reais e que tudo está sendo investigado: “O que eu posso dizer é que na quinta-feira, que antecedeu a agressão, eu encontrei documentos, cheques, muita coisa que eu não consegui identificar assinaturas que eu tenho certeza que não são minhas, valores que eu falei ‘não é possível’”.

A famosa disse ao Domingo Espetacular que há uma investigação sobre falsidade ideológica em andamento: “Eu tenho que esperar para saber o tamanho disso”, completou a ex-modelo, que também foi criticada por causa do seu peso e idade: “Ele tinha o dom de me fazer sentir uma merd*”.

