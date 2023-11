Paraíso Tropical: Globo não perdoa e passa o facão; veja o que foi cortado!

A estreia de Paraíso Tropical no Vale a Pena Ver de Novo (Globo) acontece nesta segunda-feira (27), quando ela começa a dividir espaço com a reprise de Mulheres Apaixonadas. Mas, a novela de 2007 não será vista em sua totalidade.

A Globo resolveu passar o facão na nova trama das tardes. Acontece que o departamento de programação orientou para que tomasse bastante cuidado com a edição da história, já que ela é repleta de temas polêmicos, como prostituição, sexo e consumo de drogas e muitos deles acabam sendo impróprios para o horário que a reprise vai ao ar.

Quando exibida em 2007, Paraíso Tropical tinha classificação indicativa a partir de 14 anos, mas para o horário do Vale a Pena Ver de Novo é preciso que a novela seja recomendada para telespectadores a partir de 10 ou 12 anos, segundo o Ministério Público.

Paraíso Tropical: o casal Olavo (Wagner Moura) e Bebel (Camila Pitanga) dominaram a novela (Márcio de Souza/Globo)

De acordo com o site Notícias da TV, a Globo vai passar o facão em cenas que mostrem drogas e temas sensíveis, mesmo que isso traga um certo descontentamento por parte do público.

Relembre a novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares

A novela Paraíso Tropical vai ser reprisada pela primeira vez no Vale a Pena Ver de Novo. Escrita também por Ricardo Linhares, a trama foi exibida originalmente em 2007 e está ambientada no famoso bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Paraíso Tropical: Alessandra Negrini caracterizada como Taís (João Miguel Júnior/Globo)

Os protagonistas do folhetim, que vai substituir Mulheres Apaixonadas, são Paula (Alessandra Negrini) e Daniel (Fábio Assunção), que vivem uma conturbada história de amor. Vale lembrar que a atriz também interpreta Taís, irmã gêmea da protagonista.

Além deles, Paraíso Tropical traz o ambicioso e mau-caráter Olavo (Wagner Moura), a divertida Bebel (Camila Pitanga), a decadente Marion (Vera Holtz) e o poderoso Antenor (Tony Ramos), entre outros personagens icônicos e atores e atrizes famosos.

