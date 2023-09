Veja como estão os ex-BBBs 5 meses após o programa

O tempo passa muito rápido e parece que foi ontem que Tadeu Schmidt anunciava Amanda como a ganhadora do BBB 23. Contudo, desde o fim desta edição, em 25 de abril, exatos cinco meses atrás, muitas coisas aconteceram.

A ganhadora Amanda Meirelles, por exemplo, é médica, mas se encaminhou para novos projetos, investindo na carreira da televisão e participando de programas como o ‘Encontro com Patrícia Poeta’, da Rede Globo, além de investir nos estudos para se tornar apresentadora.

Enquanto isso, outros voltaram à rotina normal, como Gabriel Santana, que é ator. Já Paula investiu em mudanças estéticas, passando por vários procedimentos que custaram R$ 100 mil.

Teve também mudanças de residências, no caso de Key Alves, que também se aposentou do voleibol e está investindo na carreira de atriz.

Veja o destino de outros participantes:

Cara de Sapato

Cara de Sapato, expulso junto com MC Guimê por importunação sexual contra Dania Mendez, que realizava um intercâmbio no Big Brother Brasil, voltou a lutar MMA nos Estados Unidos. Ele mora na Flórida.

MC Guimê

Com crise no relacionamento desde a expulsão da casa, MC Guimê anunciou o fim do casamento com Lexa no dia 21 deste mês. Eles estavam juntos desde 2018.

Cezar Black

Cezar Black aproveitou a fama emendou a participação em outro reality show e agora está em ‘A Fazenda’, da Record.

Bruna Griphao

Já conhecida nacionalmente pelos trabalhos como atriz, agora Bruna Griphao está investindo na carreira de cantora.

LEIA TAMBÉM: Juliette faz nova aparição ao lado de Kaique Cerveny e aumenta rumores de romance

Fred Bruno

Ganhando o nome artístico de Fred Bruno no programa, Fred dos Desimpedidos engatou um relacionamento com Larissa dentro da casa, mas eles se separaram um um mês após o fim da atração.

Larissa

Larissa foi também uma das que se mudou, vindo morar em um apartamento em São Paulo.

Aline Wirley

Aline Wirley ficou em segundo lugar no BBB 23. Ela e o marido Igor Rickli estão em processo de adoção de uma criança.

Domitila Barros

Domitila Barros está escrevendo um livro que será publicado na Alemanha.

Gustavo Beneti

Gustavo engantou um relacionamento com Key Alves durante o programa, mas também se separaram após o programa.

Marvvila

Marvvila continua na carreira de cantora e foi uma das atrações do The Town.

Sarah Aline

A simpática Sarah Aline virou influenciadora e apresentou o The Town pela Globolay.

Ricardo Alface

Par romântico de Sarah, o casal se separou um pouco depois do BBB e deixaram de se seguir nas redes sociais.

Fred Nicácio

Fred Nicácio também está trabalhando como influencer e também cobriu o The Town.

Tina Calamba

A modelo Tina segue participando de desfiles por grandes marcas.

Marília

Marília, a primeira eliminada, lançou uma marca de maquiagem.

