Travis Kelce e Taylor Swift deixam o estádio Arrowhead juntos

No centro das atenções, o astro do Kansas City Chiefs Travis Kelce e a renomada cantora Taylor Swift foram flagrados deixando o Estádio Arrowhead juntos. O vídeo, compartilhado por Jarrett Payton, filho da lenda da NFL Walter Payton, com a legenda ?falar sobre estar no lugar certo na hora certa?, está agitando as redes sociais.

O breve vídeo de quatro segundos parece oferecer ainda mais indícios de que um dos jogadores mais queridos da NFL está envolvido com a maior estrela da indústria musical. Nas imagens, eles caminham lado a lado pelos corredores do estádio após a vitória impressionante dos Chiefs por 40-10.

Talk about being at the right place at the right time! Taylor Swift and Travis Kelce leaving Arrowhead together after the game. #Bears #ChiefsKingdom #NFL pic.twitter.com/wrMoDszOme — Jarrett Payton (@paytonsun) September 25, 2023

Swift é ouvida dizendo ?foi o melhor? para Kelce antes de o astro da NFL notar Payton e trocar um rápido cumprimento com ele, aparentemente percebendo que estava sendo filmado. Swift, em seguida, saúda Payton com entusiasmo, perguntando como ele está.

A vitória avassaladora do Kansas City pode ter sido o jogo mais comentado do domingo, já que a cantora ?Anti-Hero? estava no camarote de Kelce ao lado da mãe dele, Donna. Kelce marcou um touchdown no jogo, para a alegria de Swift.

Antes do início da partida, a notícia de que Swift estaria presente agitou os ânimos, e as câmeras da Fox não hesitaram em mostrá-la durante o jogo. Um vídeo dela comemorando o touchdown de Kelce no terceiro quarto rapidamente se tornou viral.

Um usuário do TikTok, @aubreycurtis93, capturou imagens da multidão quando Swift deixou o estádio. A área estava isolada com uma considerável presença policial e de segurança. O vídeo também mostrou um grande número de fãs junto à grade, esperando provavelmente para ver Swift antes de sua saída.

O usuário do TikTok estava sentado algumas fileiras na frente do camarote de Kelce e documentou os movimentos de Swift durante o jogo.

Os boatos de que Swift e Kelce estavam se vendo atingiram o auge esta semana, com o novo vídeo deles saindo juntos, aumentando ainda mais o fervor em torno desse possível relacionamento.