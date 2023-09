Juliette faz nova aparição ao lado de Kaique Cerveny e aumenta rumores de romance

No último sábado (23), a vencedora do Big Brother Brasil 2021, Juliette, foi vista novamente em público com seu suposto affair, o atleta Kaique Cerveny, em um shopping no Rio de Janeiro. Acompanhados por um amigo em comum, a aparição do casal reforçou os rumores de um romance.

Juliette, que se tornou uma das personalidades mais queridas do Brasil após sua vitória no reality show, estava radiante ao lado de Kaique. Os três foram flagrados deixando um restaurante, e a cantora não hesitou em posar para os fotógrafos, esbanjando simpatia.

Juliette e o boy, Kaique Cerveny, foram passear no shopping pic.twitter.com/6bWaXMngV6 — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) September 24, 2023

Os primeiros boatos sobre um possível relacionamento entre Juliette e Kaique surgiram no mês de abril, quando foram vistos juntos na festa de Ana Clara. Desde então, os dois têm sido vistos em várias ocasiões, incluindo um show no 'Tão Ser Tão' em julho e uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos, em agosto.

Kaique Cerveny, além de ser campeão de crossfit em 2019 e ter conquistado o terceiro lugar no European Showdown em 2018, também é estudante de Nutrição. No entanto, em uma recente entrevista com Ana Maria Braga, Juliette esclareceu que ainda não está pronta para rotular o relacionamento como algo sério.

?Ainda estamos na fase de 'testes'. No Direito, você precisa de um tempo para ser efetivado no cargo, e acho que o mesmo se aplica a relacionamentos. É importante para conhecermos a pessoa profundamente?, explicou Juliette. ?Eu sou uma pessoa que quase não namora, mas está sendo um 'quase' que eu adoro?, brincou, fazendo referência à letra de sua música em colaboração com Marina Sena, ?Quase Não Namoro?.

Os fãs de Juliette continuam ansiosos para saber se esse romance em crescimento se tornará oficial. Enquanto isso, o Brasil acompanha com interesse cada novo passo desse casal que conquistou corações em todo o país.