Chico Moedas ameaçado após término com Luísa Sonza

Chico Moedas, influenciador digital, está no centro de uma controvérsia após ter uma traição revelada durante seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza. A situação se complicou ainda mais, pois agora ele estaria enfrentando ameaças após o término tornar-se público.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, pessoas próximas a Chico Moedas afirmaram que o namoro entre ele e Luísa Sonza já era alvo de desaprovação desde o início, devido à visibilidade que poderia gerar na mídia.

1380095055-zuckktlqg5ezfolmhaptvbzag4

?Não estamos defendendo suas ações. Todos nós concordamos que ele errou, mas não estamos de acordo com a forma como tudo foi exposto?, afirmou um amigo de Chico Moedas à reportagem. ?Acompanhamos de perto a turbulência desse relacionamento. Vimos um lado dela com Chico que não era agradável, com atitudes rudes. Nem todos tinham paciência para lidar com isso?, acrescentou outra amiga do influenciador.

Além disso, mesmo com a traição de Chico Moedas sendo exposta nacionalmente, Luísa Sonza já teria conhecimento do ocorrido desde 11 de setembro, e o casal chegou a discutir, com a cantora se dispondo a continuar o relacionamento. Contudo, o vazamento de um vídeo que mostrava Chico Moedas com um suposto ex-affair teria motivado Luísa a tomar a decisão de encerrar o namoro.

A assessoria de Luísa Sonza, ao ser contatada, alegou não possuir informações sobre o relacionamento com Chico Moedas e que não tinha conhecimento do término.

A polêmica envolvendo Chico Moedas e Luísa Sonza continua atraindo a atenção do público e da mídia, enquanto o influenciador digital enfrenta não apenas as consequências da traição, mas também possíveis ameaças à sua integridade.