“Mamãe está milionária”: Andressa Urach celebra recorde de vendas com vídeos de sexo; saiba o valor

Andressa Urach fatura R$ 1 milhão em 40 dias no ar em plataforma de conteúdo adulto (Reprodução/Instagram)

A modelo Andressa Urach, de 35 anos, segue faturando alto desde que voltou ao mundo do entretenimento adulto. Após ter seu perfil oficial no Instagram retirado do ar, ela lançou uma página reserva, onde anunciou que bateu a meta de R$ 1 milhão em vendas na plataforma Privacy em um período de 40 dias.

“A mamãe tá como? A mamãe aqui está milionária!!! Batemos um milhão em vendas na @sejaprivacy em 40 dias de plataforma. Deus é maravilhoso!!!”, escreveu a loira (veja abaixo).

Na postagem, ela ainda fez um alerta para os interessados na grana e disse que ela deve garantir seu futuro. “Não vem me pedir dinheiro, que já tá tudo aplicado e trancado em investimentos, então não sai nada da mamãe aqui! A minha meta de vida é o foco na minha aposentadoria”, ressaltou.

Por fim, a modelo reforçou o convite para um evento que está organizando. “Espero vcs para a minha festa de milhões dia 26 em SP! Vem uma novidade que vou lançar que vai parar o Brasil!!! Organização da minha festa com @sebahvieira_oficial”, concluiu ela.

Instagram derrubado

O perfil oficial de Andressa foi retirado do ar desde a madrugada da última segunda-feira (11). Usando a página do filho, Arthur Urach, ela disse que o motivo foram muitas denúncias, já que ela costuma postar conteúdo sensual na página.

“Oi gente. Estou passando por aqui, pois sei que têm muitas pessoas que me admiram, que torcem por mim e estão preocupadas comigo. Quero dizer que estou muito bem”, começou ela. “O meu perfil no Instagram está em análise, foram muitas denúncias, muitas pessoas invejosas que não têm o que fazer da vida e querem fazer mal para as pessoas fazem isso. Mas eu acredito que tudo na vida é um plantio e tudo o que plantar vai colher”, disse ela.

Além dela, o ator pornô Jeferson Reis, conhecido como Jefão, com quem a ex-miss Bumbum gravou um vídeo de sexo, também teve a conta derrubada. Porém, o rapaz disse que já conseguiu recuperá-la. “Estou de volta hehe e aguarde novidades lá no meu perfil @jefaoator_oficial”, escreveu ele, citando seu perfil reserva no Instagram.

Na terça-feira (12), a loira decidiu abrir um perfil reserva, no qual segue atualizando sobre sua rotina. Em pouco tempo, ela já soma quase 90 mil seguidores.

