VÍDEO: Anitta leva segundo prêmio do VMA e faz discurso emocionado: “Brasil, estamos aqui de novo”

Anitta provou, mais uma vez, que tem seu espaço garantido no mundo. Pela segunda vez seguida, ela foi eleita a melhor na categoria “Melhor Clipe de Música Latina”, do MTV Video Music Awards 2023 (VMA 2023), desta vez com “Funk Rave”. No seu discurso emocionado, ela agradeceu aos fãs pelo apoio, ao irmão e também a si própria, pois disse que “trabalhou muito” até a conquista (veja no vídeo abaixo).

“Não acredito! Brasil, estamos aqui de novo, pela segunda vez estamos aqui. Agradeço muito aos meus fãs, sem vocês eu não seria nada”, começou ela.

“Agradeço a mim, quero agradecer a mim mesma porque trabalhei muito. E, mais uma vez, ao funk brasileiro. Vocês estão ouvindo funk brasileiro, vão ouvir em todo o mundo, e esse é só o começo. O funk brasileiro está aqui para ficar”, ressaltou.

A brasileira concorreu ao prêmio ao lado de nomes como Shakira, Bad Bunny, Karol G, Rosalía, entre outros artistas, mas levou a melhor. A cerimônia foi realizada ba noite de terça-feira (12) no Prudential Center, em Newark, nos Estados Unidos.

Antes de receber o prêmio, Anitta subiu ao palco do VMA 2023 e “promoveu” um verdadeiro baile funk. Ela fez uma performance com as músicas “Funk Rave”, “Casi Casi” e “Used to Be”, que integram “Funk Generation: A Favela Love Story”, lançado por ela em agosto deste ano.

Ela também chamou atenção pelo vestido escolhido para chegar à premiação, que é da grife italiana Schiaparelli. A peça tinha um decote no ombro e uma abertura na região da barriga, que tinha formato de fechadura.

