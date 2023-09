Kayky Brito usou drogas antes de ser atropelado? Veja a resposta do delegado

O atropelamento de Kayky Brito ainda gera algumas dúvidas, principalmente nas redes sociais, onde fãs do ator questionam sobre inúmeras especulações sobre o grave acidente ter ocorrido, como a possibilidade do uso de drogas no quiosque da praia, onde ele estava acompanhado do amigo e apresentador Bruno de Luca.

Mas, segundo o delegado Ângelo Lages, do 16ª DP, que é responsável pela investigação do atropelamento de Kayky Brito, essa questão não foi levantada. A informação foi dada pela jornalista Isabele Benito, do Fofocalizando (SBT).

Em conversa com ele, o uso de entorpecente foi descartada: “O doutor Ângelo Lages foi muito claro que aquilo que ele [Bruno] tinha dentro do carro não tem nada a ver [com a situação], a conduta dele como pessoa ou como amigo não cabe a mim julgar’”.

Ator Kayky Brito segue internado e em recuperação (Reprodução/Instagram)

O delegado que investiga o atropelamento do ator Kayky Brito também deixou claro que em todo o momento que eles estão no quiosque “não há consumo de drogas”. O profissional também descartou a probabilidade de ter drogas nos carros dos famosos.

“Ele disse que não teve o consumo, na imagem que a gente assiste, os dois estão sozinhos. Até o fato da tragédia, não há consumo de drogas, apenas consumo de álcool, que foi confinado pelo Bruno”, completou Isabele, durante o programa do SBT.

Bruno de Luca testemunhou o atropelamento de Kayky Brito (Reprodução/Instagram)

Os astros revelam o estado de saúde de Kayky Brito

Kayky Brito segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Copa D’Or, no Rio de Janeiro, mas fora do hospital fãs e amigos pedem pela recuperação do famoso, que segundo os astros pode sair do centro hospitalar com sequelas.

A vidente, no entanto, não afirma na entrevista quais seriam essas sequelas, apenas lembra que as celebridades são pessoas como qualquer outra e que estão suscetíveis aos mesmos problemas: “Eles são pessoas de carne e osso, que estão neste mundo suscetíveis aos mesmos sentimentos e oportunidades, e às vezes a esses riscos que estar no mundo é diário para a gente”, disse ela.

