Surpreenda-se com a incrível transformação de aparência de Peter Dinklage, o ator que interpretou Tyrion em ‘Game of Thrones’

Peter Dinklage ganhou reconhecimento mundial por sua interpretação de ‘Tyrion Lannister’ durante oito temporadas em ‘Game of Thrones’ da HBO. O ator começou na série, desde o primeiro episódio com 42 anos, até o último episódio, quando estava prestes a completar 50 anos.

Agora, com 54 anos, o ator americano mudou para melhor o seu visual. Ele mantém um estilo atual que combina com a sua idade e os papéis que continua interpretando na tela pequena e na grande. É conhecido por ter sido 'Tyrion', mas segundo o El Heraldo, ele tem um talento para cada papel que enfrenta às câmeras.

É normal que 12 anos depois o ator tenha envelhecido. Mas para os seus fãs, ele o fez de uma maneira muito boa.

Dinklage começou sua carreira no teatro, onde apareceu em produções de Broadway como "The Real Thing" e "The Cider House Rules". Em 2003, ele protagonizou o filme independente "The Station Agent", pelo qual recebeu indicações aos prêmios Independent Spirit e Screen Actors Guild.

Além de Game of Thrones, Dinklage apareceu em filmes como "The Chronicles of Narnia: Prince Caspian" (2008), "X-Men: Days of Future Past" (2014), "Pixels" (2015), "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (2017) e "Cyrano" (2021).

Dinklage é um ator talentoso e versátil que tem sido elogiado por seu trabalho. Ele é um defensor ferrenho das pessoas com deficiências e tem falado abertamente sobre sua própria experiência como anão.

Assim ele aparece atualmente, como podemos ver em sua própria conta do Instagram.