Jojo Todynho quer tirar criança angolana da família? Veja a resposta da famosa

De volta ao Brasil, Jojo Todynho enfrenta uma nova polêmica, mas desta vez o foco não é o namorado ou a cirurgia bariátrica feita pela famosa. Circula nas redes sociais que a cantora vai tirar Francisco, o menino que pretende adotar, de sua família biológica.

O boato revoltou a dona do hit Que Tiro Foi Esse, que respondeu na lata que ninguém será arrancado da família. De acordo com a famosa, uma investigação será feita antes do processo de adoção na Angola começar.

Nada de Europa ou Estados Unidos, Jojo Todynho viajou para Angola (Reprodução/@jojotodynho)

Pelas redes sociais, Jojo Todynho disse que pretende adotar Francisco, mas não sabe se o garoto tem família e em que condições ele vive, por isso pediu para ser feito um levantamento sobre a vida dele.

LEIA TAMBÉM: Kayky Brito usou drogas antes de ser atropelado? Veja a resposta do delegado

“Não sei a situação que ele vive, por isso pedi para fazer um levantamento. Vamos perguntar para a família se eles aceitam eu adotar ele para dar uma vida melhor, uma estrutura. Não sei como é as condições deles, mas pelo que vi no colégio, não é uma situação fácil”, contou a famosa.

Jojo Todynho e o jovem Francisco (Reprodução/Instagram)

Como sabemos, Jojo ficou muito ligada a Francisco e, segundo ela, mesmo que a adoção não seja possível, ela não pretende abandoná-lo: “Se a família falar que sim, ele vem para o Brasil. Se a família falar que não, vou ajudar virando madrinha dele. Vou abençoá-lo daqui e sempre que for para Angola vou estar presente na vida dele. Foi algo que não sei explicar”, continuou a funkeira.

Por fim, Jojo Todynho disse que é um desejo verdadeiro adotar o garoto, mas sabe que isso não é fácil e que ela não está no controle: “É um desejo do meu coração, mas não cabe a mim decidir. Não sei como é a situação dele, mas mesmo que não puder adotá-lo, trazer para cá, vou tentar ajudar de alguma forma”, concluiu a contratada da TV Globo.

LEIA TAMBÉM: Filha de Juliano Cazarré ‘não está com sepse’: Entenda a celebração da família