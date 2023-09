Andressa Urach usa perfil do filho e fala sobre página retirada do ar: “Muitas pessoas invejosas”

Andressa Urach usa o perfil do filho no Instagram após ter sua página retirada do ar (Reprodução/Instagram)

A modelo Andressa Urach, de 35 anos, que teve seu perfil oficial no Instagram retirado do ar desde a madrugada de segunda-feira (11), usou a conta do seu filho, Arthur Urach, de 18, para se pronunciar sobre o assunto. Segundo ela, a página foi derrubada após muitas denúncias, mas destacou que a situação já está em “análise” e garantiu que está “em paz”.

“Oi gente. Estou passando por aqui, pois sei que têm muitas pessoas que me admiram, que torcem por mim e estão preocupadas comigo. Quero dizer que estou muito bem”, começou ela. “O meu perfil no Instagram está em análise, foram muitas denúncias, muitas pessoas invejosas que não têm o que fazer da vida e querem fazer mal para as pessoas fazem isso. Mas eu acredito que tudo na vida é um plantio e tudo o que plantar vai colher”, disse ela.

A modelo ressaltou que mesmo “off” das redes sociais segue trabalhando muito e convidou seus seguidores para uma festa que está organizando.

“Estou super bem, super em paz, e quero convidar vocês para a festa de lançamento que eu vou ter no dia 26 [de setembro]. Uma festa bafônica, maravilhosa. Vou contar tudo para vocês, Deus é maravilhoso na minha vida, então vai vir algo que vai surpreender o Brasil inteiro. Vai parar o Brasil”, afirmou Andressa.

Além dela, o ator pornô Jeferson Reis, conhecido como Jefão, com quem a ex-miss Bumbum gravou um vídeo de sexo, também teve a conta derrubada. Porém, o rapaz disse que já conseguiu recuperá-la. “Estou de volta hehe e aguarde novidades lá no meu perfil @jefaoator_oficial”, escreveu ele, citando seu perfil reserva no Instagram.

O Instagram não revelou os motivos das contas terem saído do ar.

Conteúdos picantes

Desde que voltou ao mundo do entretenimento adulto, Andressa Urach tem postado vários conteúdos picantes em seu perfil. Além de fotos sensuais, ela costuma mostrar os bastidores de suas gravações para a plataforma Privacy.

Além da gravação em parceria com Jefão, ela já apareceu vestida de Branca de Neve, para um vídeo com um anão, e também de freira, ao lado de Sabrina Boing Boing.

Mas a loira disse que sua lista de fetiches continua crescendo e, recentemente, ela anunciou que está procurando por um casal e um cadeirante para fazer novas gravações. “Estava aqui pensando nas gravações da plataforma do Privacy [plataforma de conteúdo adulto], alguns fetiches que eu gostaria de realizar. Eu queria fazer vídeo com um casal, e também queria fazer vídeo com um cadeirante, com criadores de conteúdo”, disse Andressa.

A ex-miss Bumbum pediu que as sugestões sejam enviadas pelo Instagram do filho Arthur. “Então, se vocês conhecem alguns, enviem mensagem ao Instagram do Arthur, porque fica mais fácil dele visualizar, porque eu recebo muitas mensagens aqui no Instagram e não consigo”, ressaltou ela.

