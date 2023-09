“Prazeroso do começo ao fim”: Ator que fez vídeo pornô com Andressa Urach revela detalhes

Na contramão das críticas que vem recebendo por sua atuação em vídeo pornô, a ex-miss bumbum Andressa Urach foi elogiada pelo ator Jeferson Reis, o Jefão, que contracenou com ela na última produção erótica que a modelo divulgou em suas redes e plataformas de conteúdo adulto. “Foi tudo prazeroso do começo ao fim, sem problema nenhum”, garantiu. A informação é do portal Bahia.ba.

Jefão explicou que ficou sabendo que Andressa procurava um ator com seu perfil para gravar um vídeo e a procurou para fazerem a parceria. “Foi super tranquilo, porque eu já trabalho na área há sete anos e já tinha interesse de gravar com ela”, disse.

O vídeo onde a modelo contracena com o ator pornô foi muito criticado pelos internautas, que classificaram o desempenho sexual de Andressa como muito ruim, mas Jefão disse que tudo foi muito tranquilo. “Muita gente julga ela pela atuação, mas para mim foi bem normal, não foi nada disso que o povo fala, não”, garantiu.

Ele também disse que gostou muito de contracenar com ela. “Não houve nada que eu não tenha gostado, ela me tratou super bem”, disse.

O conteúdo gravado para a plataforma de conteúdo adulto teve algumas imagens exibidas por Andressa em suas redes sociais, inclusive de bastidores, e, segundo ela, também foi inteiramente gravado por seu filho, Arthur Urach, de 18 anos.

Recentemente, Andressa exibiu em suas redes pequenos trechos de outra produção, onde contracena em filme de sexo com um ator pornô vestida de branca de neve.

Outro momento que chocou os internautas foi as imagens de Andressa tatuando o ânus com a mensagem “manda pix”, compartilhadas em várias redes.