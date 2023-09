Após ‘conteúdos picantes’, Andressa Urach e ator pornô têm perfis do Instagram retirados do ar

Andressa Urach e ator pornô Jefão tiveram perfis do Instagram retirados do ar (Reprodução/Redes sociais)

A modelo Andressa Urach, de 35 anos, teve seu perfil oficial no Instagram retirado do ar. Desde a madrugada desta segunda-feira (11), não era possível acessar a página. Além dela, o ator pornô Jeferson Reis, conhecido como Jefão, com quem a ex-miss Bumbum gravou um vídeo de sexo, também teve a conta derrubada. Porém, o rapaz disse que já conseguiu recuperá-la.

Além do Instagram, Andressa costumava se comunicar com seus seguidores por meio do YouTube. Por enquanto, ela não se pronunciou sobre o assunto nesse canal e nem pelo perfil do filho, Arthur, no Instagram. O rapaz, inclusive, é o responsável pelas gravações dos vídeos de sexo da mãe.

Já Jefão postou que, após ter a conta derrubada, conseguiu o acesso novamente. “Estou de volta hehe e aguarde novidades lá no meu perfil @jefaoator_oficial”, escreveu ele, citando seu perfil reserva no Instagram.

Os motivos das contas terem saído do ar ainda não foram revelados.

Perfil de Andressa Urach no Instagram foi retirado do ar (Reprodução/Instagram)

Conteúdo picante

Desde que voltou ao mundo do entretenimento adulto, Andressa Urach tem postado vários conteúdos picantes em seu perfil. Além de fotos sensuais, ela costuma mostrar os bastidores de suas gravações para a plataforma Privacy.

Além da gravação em parceria com Jefão, ela já apareceu vestida de Branca de Neve, para um vídeo com um anão, e também de freira, ao lado de Sabrina Boing Boing.

Mas a loira disse que sua lista de fetiches continua crescendo e, recentemente, ela anunciou que está procurando por um casal e um cadeirante para fazer novas gravações. “Estava aqui pensando nas gravações da plataforma do Privacy [plataforma de conteúdo adulto], alguns fetiches que eu gostaria de realizar. Eu queria fazer vídeo com um casal, e também queria fazer vídeo com um cadeirante, com criadores de conteúdo”, disse Andressa.

A ex-miss Bumbum pediu que as sugestões sejam enviadas pelo Instagram do filho Arthur. “Então, se vocês conhecem alguns, enviem mensagem ao Instagram do Arthur, porque fica mais fácil dele visualizar, porque eu recebo muitas mensagens aqui no Instagram e não consigo”, disse a loira.

Andressa Urach e os atores que contracenaram em dois vídeos pornôs (Reprodução/Instagram)

