Bruno de Luca na mira das testemunhas envolvidas no acidente de Kayky Brito

Bruno de Luca voltou a ser apontado como uma das principais testemunhas do acidente que levou o ator Kayky Brito à Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. Mas, desta vez, outras pessoas afirmaram que ele sabia que a pessoa atropelada era o ator.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, duas pessoas anônimas que também estavam no local afirmaram que Bruno de Luca sabia que o seu amigo tinha sofrido o acidente: “Ele falar que não sabia é impossível. Eu avisei, falei: ‘olha lá o que aconteceu com o seu amigo, meu Deus’. Eu fiquei em estado de choque”, disse a mulher.

Bruno de Luca fala sobre acidente de Kayky Brito (Reprodução/Instagram)

O programa semanal da emissora de Edir Macedo também exibiu neste domingo (10) novos vídeos do ator Bruno de Luca após o atropelamento de Kayky Brito, no Rio de Janeiro (RJ). Nas imagens é possível ver que o apresentador do Multishow viu o atropelamento e, em seguida, ele vai até Kayky, atravessando a avenida onde o amigo foi atropelado.

LEIA TAMBÉM: Nada básico, look de Patrícia Poeta no The Town é puro glamour: ‘Hoje eu posso’

Em outras imagens é possível ver o apresentador do Vai pra Onde aparece no fundo do quiosque, onde ele teria tentado conversar com um funcionário do espaço, até que uma mulher vestida de rosa chega. De Luca, então, abandona o local através da faixa de areia da praia da Barra da Tijuca.

Sthefany Brito defende motorista que atropelou Kayky Brito

Stephany Brito não guarda raiva de Diones Silva, motorista do carro que atropelou o ator Kayky Brito, na madrugada do último sábado (02) e revelou, por meio de uma postagem no Instagram, que mantém contato com ele.

Sthefany Brito defende motorista e diz que ele salvou Kayky Brito (Reprodução/Instagram)

Em suas redes sociais, a atriz e irmã de Kayky afirmou que o motorista de aplicativo foi um verdadeiro anjo no momento do grave acidente, que fez o famoso ir para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D’Or, para onde foi transferido.

“Ele foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele”, disse a celebridade, que atuou com o irmão em diversas novelas e produções artísticas.

LEIA TAMBÉM: Filha de Juliano Cazarré na UTI: Veja o motivo que levou a pequena ao hospital