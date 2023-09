Filha de Juliano Cazarré na UTI: Veja o motivo que levou a pequena ao hospital

Com febre e dificuldade de respirar, Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Cazarré e da jornalista Letícia Cazarré, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A pequena foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia raríssima.

“Às 5h50, Juliano me acorda porque a técnica pediu para avaliarmos Guilhermina. Ela não passou bem à noite, minha mãe ficou um tempo com ela de madrugada e de manhã ela acordou com febre e muito esforço respiratório. Estamos esperando a ambulância que vem avaliar se ela deve ir para o hospital”, contou Leticia, nos stories do Instagram.

A jornalista também falou aos fãs que elas estavam a caminho da UTI e que já tinha perdido as contas de quantas vezes isso tinha ocorrido: “Pela sétima ou oitava vez... perdi a conta”.

Desde março de 2023, Maria Guilhermina está em casa, mas permaneceu por um longo período no hospital.

Juliano Cazarré será pai pela sexta vez

O ator Juliano Cazarré, de 42, será papai pela sexta vez. O famoso e a esposa, Letícia, de 39 anos, anunciaram que esperam mais um bebê pelas redes sociais.

Em uma publicação conjunta, o casal aparece sentado em um sofá, enquanto ela abre uma caixinha com o teste positivo para a gravidez. Emocionados, Juliano e Letícia comemoram a chegada do sexto herdeiro.

“Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina”, legendou o casal.

No texto, Juliano Cazarré e Letícia falam que há mais “um pãozinho no forno” e que o novo bebê será recebido com muita alegria, muito amor: “Essa não foi exatamente uma surpresa. Nós esperamos juntos o resultado e aí está o ‘react’”, diz a publicação.

