Reprise de Mulheres Apaixonadas: A coragem de Raquel será vista nesta cena

Marcos (Dan Stulbach) é um dos personagens mais brutais de Mulheres Apaixonadas e aos poucos ele começa a perceber que Raquel (Helena Ranaldi) vai se defender como pode de suas agressões físicas e psicológicas. Em um determinado momento, a professora consegue expulsá-lo do hotel onde vive.

Fazendo a linha bom moço, o personagem criado por Manoel Carlos tenta convencer a esposa que não é preciso tirá-lo do conforto e que nada vai acontecer com ela, mas a lábia do vigarista não cola e ela decide mandar as roupas e utensílios do rapaz para a entrada do prédio e trancar a porta da suíte.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Raquete vira arma nas mãos de Marcos (Reprodução/Globo)

Mesmo com medo, Raquel está decidida a nunca mais cruzar com o agressor, que por sua vez tenta convercer a personagem de Helena Ranaldi em Mulheres Apaixonadas que é preciso, pelo menos, arrumar suas coisas: “Está me tratando como um criminoso”, indaga ele.

LEIA TAMBÉM: A frase dita por Jojo Todynho antes do banho viralizou nas redes sociais

Do outro lado da porta, a professora da novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo diz que não quer mais nenhum tipo de contato: “Acabou tudo entre nós e eu não vou voltar atrás. Vai embora Marcos, vai ser melhor para nós dois”, grita a educadora.

Personagem de Dan Stulbach em Mulheres Apaixonadas foi parar na delegacia (Reprodução/Globo)

Sem saber o que fazer, Marcos acaba indo para o carro e ficando por lá, mas decide ligar para Raquel, que segue corajosa e decide manter o vilão da novela longe: “Você fica aí no seu carro. Eu já arrumei tudo que é seu, já botei nas malas que você trouxe. Eu vou pedir para o porteiro levar até você”.

A personagem ainda diz que não quer mais viver com ele e que isso é algo concreto: “Não tem volta”, afirma a professora de educação física pelo telefone, mas Marcos insiste e diz que vai entrar de qualquer maneira no quarto do hotel: “Eu ainda sou o seu marido. Está querendo fazer jogo duro?”, indaga o vilão.

LEIA TAMBÉM: As dicas infalíveis de Patrícia Poeta para manter o sorriso e a boa energia