Nada básico, look de Patrícia Poeta no The Town é puro glamour: ‘Hoje eu posso’

Sempre ligada ao mundo da moda, Patrícia Poeta destaca que um ponto positivo ao trocar o jornalismo pelo entretenimento foi poder ousar mais nos looks. Segundo ela, quando estava no Jornal Nacional ou no Fantástico, por exemplo, era preciso manter um padrão.

“Uso mais o que eu usaria no dia a dia. Eu acho que no jornalismo a gente tem que seguir um padrão. É o blazer, é a camisa. Mas no dia a dia eu usava outras roupas. Então hoje eu posso ser mais eu, digamos assim. No estilo de roupa”, contou a famosa.

A apresentadora do Encontro esteve no The Town, que aconteceu em São Paulo. No evento, ela esteve ao lado de Tati Machado e do filho: “Enfim, vou encontrar com a galera. Hoje é um dia de encontro diferente. Encontro para curtir música especialmente, né? E para relaxar”.

No evento, Patrícia Poeta foi ver principalmente o Foo Fighters e usou um look todo preto. A roupa escolhida para curtir o evento musical também mostrava um decote generoso e uma leve transparência.

Mas, a famosa não virou a noite, já que nesta segunda-feira (11) ela apresenta o matinal na TV Globo: “Toco o programa desde muito cedinho, então levanto da cama às 4 horas da manhã”, afirmou a celebridade.

Patrícia Poeta não perde a hora

A apresentadora do Encontro desmente que perdeu a hora na última semana. Segundo ela, o seu lado responsável não deixa isso acontecer: “Quem me dera”.

A famosa disse que o problema foi que naquela manhã um problema no link aconteceu e os planos mudaram, já que o Encontro começaria fora do estúdio, mas precisou ser alterado e Patrícia precisou correr de salto alto até voltar ao local.

